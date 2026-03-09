La Côte-Nord est une région stratégique, selon Christine Fréchette

La Côte-Nord est une région stratégique pour le développement économique du Québec, estime la candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette.

La candidate à la succession de François Legault était de passage à Sept-Îles, lundi. Elle a fait une visite de l’entreprise Métal 7 et a été à la rencontre des militants caquistes de la région lors d’une activité.

Elle estime que la Côte-Nord a un rôle important dans le développement économique du Québec, notamment pour l’énergie et l’exploitation minière. Les deux secteurs sont d’ailleurs reliés, selon elle, parce que si on augmente la production d’électricité d’Hydro-Québec, on pourra favoriser des projets de développements miniers qui demandent des mégawatts.

Dans le contexte économique actuel avec les États-Unis, la Côte-Nord peut se démarquer.

« Il y a une opportunité pour le Québec, particulièrement pour la Côte-Nord, de se positionner auprès de clients européens au niveau minier. Les Européens veulent diminuer leur dépendance à l’égard de la Chine et la Russie, et souvent, le Québec apparaît comme un élément de solution », dit celle qui était jusqu’à très récemment ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Elle indique aussi que pour favoriser le développement économique de la région, il faut attirer des travailleurs et cela passera par l’attractivité de la Côte-Nord.

« Pour que la région soit attractive, ça va prendre des services publics de bonne qualité, que ce soit en santé, en éducation ou en transport », affirme Mme Fréchette.

Pont sur le Saguenay

Sur l’enjeu du pont sur le Saguenay, il s’agit d’un projet important pour le gouvernement, mais elle concède qu’il y a d’autres projets majeurs à mettre de l’avant, notamment dans le domaine de la santé. Elle ajoute qu’il y a un contexte économique exigeant présentement.

« Quand les conditions le permettront, ce projet de pont au-dessus le Saguenay pourra progresser à meilleur rythme… Le contexte économique est exigeant, mais c’est quelque chose d’important pour la région, notamment pour le développement économique », dit-elle.

Chefferie

En 2022, la Côte-Nord a élu deux députés caquistes, soit Kateri Champagne Jourdain, dans Duplessis, et Yves Montigny dans René-Lévesque. Mme Fréchette croit être capable de regagner la confiance des Nord-Côtiers avec une approche renouvelée. Elle estime aussi que le Parti québécois, qui mène dans les sondages, ne répond pas aux attentes des Québécois « qui ne veulent pas d’un référendum. Elle ajoute que du côté du Parti libéral du Québec, il y a un manque d’expérience pour le chef qui vient d’arriver en poste, Charles Milliard.

C’est le 12 avril que sera connu le nouveau chef de la Coalition avenir Québec. La personne qui sera élue deviendra premier ministre du Québec. Il y a deux candidats en lice. Il s’agit de Christine Fréchette et Bernard Drainville.