Côte-Nord : 20 à 40 cm de neige à prévoir les 11 et 12 mars

La Côte-Nord sera l’une des régions touchées par une tempête hivernale du 11 au 12 mars. On prévoit une accumulation de 20 à 40 centimètres de neige ainsi que des vents forts soufflant entre 60 et 70 kilomètres à l’heure.

Environnement et Changement climatique Canada émet un bulletin météorologique pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Montmagny, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Cette tempête causera beaucoup de poudrerie, entraînant une visibilité fortement réduite.

Notons que les déplacements seront difficiles dans la neige et la poudrerie et que des fermetures de routes sont possibles.