Côte-Nord : 20 à 40 cm de neige à prévoir les 11 et 12 mars
Photo iStock
La Côte-Nord sera l’une des régions touchées par une tempête hivernale du 11 au 12 mars. On prévoit une accumulation de 20 à 40 centimètres de neige ainsi que des vents forts soufflant entre 60 et 70 kilomètres à l’heure.
Environnement et Changement climatique Canada émet un bulletin météorologique pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Montmagny, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Cette tempête causera beaucoup de poudrerie, entraînant une visibilité fortement réduite.
Notons que les déplacements seront difficiles dans la neige et la poudrerie et que des fermetures de routes sont possibles.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord