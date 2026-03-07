Compétition Harley Tempête : trois premières places pour la Team 138 racing

Ça a roulé et pas à peu près, pour l’équipe Team 138 racing à la compétition de drag sur glace Harley Tempête le 28 février : trois premières places dans les catégories stock, modifié et féminine.

La Team 138 racing regroupe quatre membres provenant des différents coins de région, soit les chauffeurs Philippe Gauthier et Yan Dionne de Sacré-Cœur, Pamela Bacon et Daniel Gagnon de Forestville, ainsi que leur ami Stéphane Soucy de Québec.

Descendus tout droit de la Haute-Côte-Nord pour faire leur marque dans la course d’accélération sur glace à St-Ferdinand sur le lac William, ils sont arrivés à la compétition avec le feu dans les yeux.

« Maintenant, les compétiteurs savent qui il faut battre », résume avec bonne humeur Daniel Gagnon, champion de la catégorie modifié.

La course se passait sur une allée gelée d’environ 500 pieds de longueur et les catégories changeaient selon l’importance des modifications apportées aux motos.

Le gaz au fond

Les membres de la Team 138 racing se sont rencontrés il y a quelques années via leur passion commune, la moto.

« Ça fait quatre ans que la Team existe. En 2024, on a acheté une moto qu’on se partageait et on a participé à Harley Tempête, mais sans finir de course », se rappelle le passionné de moto.

Ce dernier raconte que l’année suivante, le vent a changé de bord et les premiers signes de victoire sont apparus pour l’équipe.

« On s’est rendu compte que ça prenait pas juste du moteur, ça prenait de la traction. En 2025, on a fait des modifications sur la suspension, les pneus et les tiges de métal, et ça a tout changé », dit M. Gagnon.

Deux premières places dans le féminin

C’est Pamela Bacon qui a remporté le premier prix de la Team 183 racing en 2025, une première place dans la catégorie féminine.

Les organisateurs de Harley Tempête ont toutefois exigé que Pamela Bacon change de moto pour 2026, jugée trop rapide pour le reste de la compétition.

La Team 138 racing s’est revirée sur un 30 sous, et lui a fourni une nouvelle moto dans le temps de le dire.

Pour une deuxième année de suite, Mme Bacon remporte la première place avec une grosseur de moteur qui convient aux organisateurs.

« Je suis content parce que ça prouve que ce n’était pas un hasard l’an dernier. Personne ne va pouvoir dire qu’elle a volé la compétition ou que c’était une erreur », souligne Daniel Gagnon.

Pas de freins

Dans la catégorie modifié, Daniel Gagnon est allé chercher une première place avec sa Harley-Davidson Street Bob 2022.

Montée à un niveau de puissance qui défie l’imagination, sa moto lui en a donné pour son argent. « J’avais un peu peur de performer avec ma moto. Je ne croyais pas qu’elle allait être aussi forte que ça », mentionne-t-il.

Le champion explique que ça prend toute une expertise pour maîtriser l’art de la drag de moto sur glace, plus particulièrement les départs.

Tout se joue en quelques secondes pour faire en sorte que la moto ne lève pas trop sous la pression de la force du moteur et qu’elle fonce en ligne droite le plus vite possible.

« C’est là où tout se joue. C’est de lui en donner juste assez, de réussir à gérer le gaz et l’embrayage », illustre Daniel Gagnon.

Et côté entrainement, les membres de la Team 138 racing n’ont pas chômé. Avec une piste dégagée sur le lac Paul-Baie à Forestville, ils ont perfectionné leur technique depuis le retour des fêtes.

Quatre saisons

Daniel Gagnon révèle que l’équipe participera à la course du Miramichi Dragway, située dans la ville du même nom au Nouveau-Brunswick, au mois d’aout.

« On est allé là en vacances l’an dernier juste pour regarder, et on s’est dit que ce nous tentait de participer », raconte-t-il.

« On enlève nos pneus d’hiver et on met ceux d’été », complète le passionné de moto.

Pour ce qui est du Harley Tempête, les compétiteurs seront déçus d’apprendre que la Team 138 racing va se représenter là l’hiver prochain.

Il affirme que le momentum est là, et qu’il le ressent même dans la foule.

« Au début quand on nous appelait, les gens continuaient de jaser. Maintenant on appelle la Team 138, et les enfants et leurs parents se retournent », dit-il.

Le champion de drag explique que la Team 138 racing a aussi ses accompagnateurs, des amis et de la famille qui se déplacent avec eux pour la compétition.

Il assure que l’équipe garde les pieds sur terre même s’ils sont champions, et qu’ils font de belles rencontres avec leurs fans.

« On était content qu’ils apprennent à connaître notre gang et ce qu’on fait. C’est là qu’on s’aperçoit qu’on devient important dans les courses », termine Daniel Gagnon.