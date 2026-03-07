Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Une future sage-femme veut pratiquer en Côte-Nord

Annabelle Cloutier aimerait venir pratiquer sur la Côte-Nord après l’obtention de son diplôme de sage-femme en 2027. Cependant, la région est actuellement l’une des deux seules au Québec, selon Tania Bond coordonnatrice à l’organisme À la source, qui n’offre toujours pas le service d’accompagnement de grossesse et d’accouchement avec une sage-femme.

Des travaux de stabilisation de la plage Rochelois, à Port-Cartier, d’ici 2028

La Ville de Port-Cartier relance son projet de stabilisation de la plage Rochelois qui avait été suspendu en 2022 face à l’opposition citoyenne.

Des ratés dans les services de Postes Canada à Sept-Îles



Récemment, la Ville de Sept-Îles a même dû conseiller aux citoyens de venir chercher leurs comptes de taxes municipales en personne en raison des difficultés de livraison de Postes Canada.

Des chiots apportent du bonheur à des aînés de Port-Cartier

Un groupe d’aînés du Centre d’action bénévole de Port-Cartier ont eu la visite surprise de deux chiots de la SPA de Port-Cartier. «Ça été un moment de joie, il y a eu beaucoup de rires, puis il y a eu aussi des larmes qui se versées», explique Monica Lapierre, coordinatrice et animatrice du CAB de Port-Cartier.



Québec donne le feu vert à AquaBoreal

Le projet d’aquaculture terrestre à Baie-Trinité passe à la vitesse supérieure, alors que Québec donne le feu vert à AquaBoreal. Le dépôt officiel du décret ministériel autorise maintenant la réalisation projet et atteste de sa pleine conformité aux exigences environnementales.

Pas de poursuite pour la démolition du bureau bleu à Port-Cartier

Après avoir envisagé de mener des procédures judiciaires pour exiger la démolition du « bureau bleu » à Port-Cartier, la municipalité a finalement décidé de ne pas aller de l’avant.





Un projet de parc solaire en développement à Sept-Îles



Deux communautés innues s’unissent afin de développer un projet de parc solaire à Sept-Îles.

Havre-Saint-Pierre prépare la démolition de sa salle communautaire

La municipalité de Havre-Saint-Pierre a donné le feu vert au lancement d’un appel d’offres en vue de la démolition de la salle communautaire située à l’aréna Denis-Perron.