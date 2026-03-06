Un 10e revers d’affilée pour le Drakkar

Le Drakkar a bien essayé, mais a de nouveau raté son coup en troisième période, vendredi soir, quand il s’est incliné 5-3 devant les Islanders de Charlottetown et 1476 spectateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Battus dans une 10e rencontre consécutive, les vikings du navire, tout comme à leur sortie précédente, ont été dans le coup pendant plus de 40 minutes avant de voir l’ennemi se faufiler au dernier tiers.

Tirant de l’arrière 2-0 après une période de jeu, les locaux ont rebondi en force au deuxième engagement avec une poussée de trois buts sans riposte qui leur a même permis de prendre les devants.

Les membres de l’équipage ont inscrit leur premier filet en avantage numérique (Kyle Powers) avant de voir Filip Vlk créer l’égalité alors que son équipe évoluait à court d’un homme.

Troisième filet

L’attaquant Kieran Litterick a couronné cette bonne séquence avec le troisième but des siens. Les visiteurs des Maritimes sont toutefois parvenus à relancer le débat à trois partout avant la fin de la seconde période.

Si l’indiscipline avait coulé le Drakkar lors de sa dernière sortie face à Drummondville, ce sont encore les revirements qui ont coûté très cher aux Baie-Comois dans la dernière portion du match.

Ivan Riabkin, avec son deuxième filet de la soirée, a redonné les devants aux Islanders. Étoile incontestée de la rencontre avec une performance de deux buts et trois passes, Nathan Leek (il totalise 44 buts en 58 parties) a scellé l’issue du match alors qu’il ne restait que quatre minutes à écouler.

Plus physiques

« Nos joueurs ont été plus intenses et plus physiques face à leurs gros bonhommes et ils n’ont pas reculé. C’était mieux de ce côté, mais nos revirements ont encore fait la différence en troisième période », a avoué le pilote Jean-François Grégoire.

Tout en soulignant les deux buts accordés en désavantage numérique, l’entraîneur-chef a reconnu une baisse de régime en troisième période. « Les sorties de zone ont été plus difficiles. Le support offensif n’était pas là. C’est un club expérimenté de l’autre côté et sa relance est devenu très rapide ».

En vitesse

Ross Campbell a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont lancé 32 fois en direction du gardien de but Mathias Hernandez. Son opposant Donald Hickey a fait face à 30 tirs, dont 14 au cours de la deuxième période.

Le Drakkar, qui a subi la défaite à ses dix dernières sorties devant ses partisans, tentera encore de mettre un terme à cette vilaine léthargie, samedi après-midi, lors de la visite des Tigres de Victoriaville.