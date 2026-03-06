Scierie des Outardes : reprise temporaire de certaines opérations

Domtar confirme que les opérations de la Scierie des Outardes reprendront temporairement le 20 avril, seulement afin d’écouler les inventaires actuellement disponibles.

Au total, 126 travailleurs seront rappelés au travail à la scierie, indique Guillaume Julien, directeur principal des Affaires publiques chez Domtar.

Toutefois, les opérations forestières ne reprennent pas. M. Julien précise qu’il se s’agit pas d’une réouverture complète de la scierie.

« On a beaucoup de bois en inventaire. […] De façon logique, il y aurait un arrêt additionnel une fois qu’on aura écoulé les inventaires », explique-t-il.

« Cette situation est toujours en évaluation dépendamment des conditions de marché », ajoute-t-il, mentionnant que les conditions sont toujours difficiles en ce qui a trait au secteur du bois d’oeuvre.

Pour l’instant, Domtar ne peut s’avancer sur une date d’arrêt ou de réouverture possible.