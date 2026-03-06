L’Élyme des sables vous donne rendez-vous le 12 avril pour son Téléradiothon 

Le traditionnel Téléradiothon La récolte, au profit de L’Élyme des sables, aura lieu le 12 avril prochain au Centre des congrès de Sept-Îles.

Depuis 2010, la maison de soins palliatifs organise le Téléradiothon La récolte, produit et diffusée par NousTV en collaboration avec Disco Flash et la station de radio Viva 94,1 qui diffusera des reportages en direct durant l’événement.

L’événement sert non seulement à récolter des dons durant la journée, mais il se veut aussi un moment pour célébrer le bilan de la campagne de financement de la dernière année, d’où le nom, La récolte.

« C’est une façon de montrer que ces gens-là [partenaires, bénévoles et donateurs] sont là à longueur d’année aussi. Puis en même temps, j’en fais une fête pour dire merci avec des artistes et de la musique. C’est une belle petite après-midi », dit Michel Bellavance, directeur général de L’Élyme des sables.

Plusieurs artistes se produiront de 13 h 30 à 16 h 30 en direct du Centre des congrès de Sept-Îles tels qu’Irvin Blais et Mia Tinayre, grande gagnante de Star Académie 2025. Les spectateurs pourront aussi apprécier les talents de nos artistes locaux comme Mélodie Jourdain-Michel, Keven Landry et Bozo St-Onge, le tout sous la direction musicale de Sébastien Dufour et ses musiciens.

Concernant un objectif financier, M. Bellavance préfère ne pas mettre de chiffre de l’avant, il précise qu’il s’attend comme à chaque année à un montant important. En 2025, l’événement avait permis d’amasser 385 705 $.

Les sommes amassées servent à accomplir la mission de l’organisation, mais aussi à réaliser divers projets. Un agrandissement est entre autres prévu.

« C’est un bâtiment [datant de] 2009. C’est sûr qu’il y a des choses à faire. On a à réparer du béton et il va falloir peinturer la terrasse. On regarde pour une thermopompe parce qu’ici l’été, c’est terriblement chaud (…). Au niveau de la salle d’hygiène, il faut renouveler le bain qui date de 2009 et la chaise de douche. C’est des équipements spécialisés. C’est des choses qui valent au-dessus de 100 000 dollars », énumère M. Bellavance.

Toute la population est invitée à assister gratuitement à l’événement du 12 avril de 13 h 30 à 16 h 30 sur place ou en direct à la télévision ou sur le web. L’événement sera diffusé en direct par la station de télévision locale de Cogeco, NousTV.