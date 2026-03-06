Le budget 2026-2027 du Québec sera déposé le 18 mars

Le ministre des Finances, Eric Girard, déposera le budget 2026-2027 du Québec le 18 mars prochain, soit avant l’élection de la personne qui succédera à François Legault à la tête du gouvernement.

Le prochain chef de la Coalition avenir Québec, qui deviendra de facto premier ministre, sera choisi le 12 avril par les membres caquistes.

M. Girard estime toutefois que présenter le budget avant le 31 mars «permet d’assurer la continuité des services publics et d’offrir la prévisibilité nécessaire aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires du gouvernement dans un contexte de grande incertitude».

Le ministre des Finances assure que les deux candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont été consultés lors du processus.

Pour son dernier budget avant les élections générales, prévues en octobre prochain, M. Girard promet un document «sobre et ciblé».

Il proposera des «gestes ciblés pour répondre aux priorités des Québécois», tout en maintenant une «gestion responsable» des finances publiques.

«Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l’État et des investissements en infrastructures. La poursuite de l’amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l’équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités», a souligné M. Girard dans un communiqué publié vendredi matin.

Il s’agira du huitième budget présenté par Eric Girard.