Incendie au Ultramar des Escoumins
Un incendie s'est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins. Photo courtoisie
Un incendie s’est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins vendredi en fin d’avant-midi.
Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec Hugues Beaulieu, il n’y aurait pas eu de blessés.
Selon nos sources, les réservoirs à essence auraient été la proie des flammes.
La source de l’incendie demeure inconnue.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord