Deuxième édition pour le Drag MX Sept-Îles

Par Nadia Dorval 4:34 PM - 6 mars 2026
Temps de lecture :

Un motoneigiste sur la ligne de départ de la course d’accélération lors de la première édition du Drag MX Sept-Îles en mars 2025. Photo courtoisie

La deuxième édition de la compétition d’accélération de motoneiges, le Drag MX Sept-Îles aura lieu ce samedi 7 mars, à partir de 11 h, au Parc MX à Moisie.

Le comité organisateur de l’événement Drag MX Sept-Îles récidive pour une deuxième année consécutive avec la présentation d’une course d’accélération de motoneige.

L’an passé, environ 120 motoneigistes étaient inscrits à la compétition et plus de 500 personnes avaient assisté à l’événement. Cette année, on prévoit entre 150 et 160 participants pour le volet compétitif.

Les drags de motoneiges c’est le même principe que les drags d’automobiles « mais sur 500 pieds et avec un départ sur poussière de pierre », explique l’un des organisateurs de l’événement, Dave Fortin.

Les gens qui possèdent une motoneige pourront s’inscrire samedi matin, de 8 h à 10 h, sur place dans l’une des vingt catégories de la compétition. 

Dave Fortin espère que l’événement devienne une tradition annuelle. Le comité organisateur compte poursuivre ses efforts pour améliorer l’expérience des compétiteurs et des spectateurs. 

« On a une très belle organisation cette année. Il y aura une cantine sur place et une roulotte pour réchauffer les gens qui ont froid », dit M. Fortin.

« Il va y avoir du monde d’un peu partout : Sept-Îles, Port-Cartier et Forestville.  Il y a des grosses, grosses machines qui viennent [ici]… et qui font du bruit à fond », ajoute-t-il.

