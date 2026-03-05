Pas de poursuite pour la démolition du bureau bleu à Port-Cartier

Après avoir envisagé de mener des procédures judiciaires pour exiger la démolition du « bureau bleu » à Port-Cartier, la municipalité a finalement décidé de ne pas aller de l’avant.

Depuis de nombreuses années, le bâtiment situé en plein cœur de la ville de Port-Cartier et visible le long de la route 138 est laissé à l’abandon.

En mars 2025, la municipalité avait octroyé un mandat à un cabinet d’avocat, afin d’entreprendre toutes les procédures judiciaires appropriées contre le propriétaire de l’immeuble pour sa démolition.

La Ville basait sa décision sur un rapport qui indiquait que plus de 50 % de l’édifice est en désuétude.

Toutefois, le dossier n’a pas eu de suite, confirme la Ville de Port-Cartier.

« Après vérifications du dossier avec le cabinet de Me Besnier, le recours aux procédures légales avait peu de chances de réussite. La décision d’abandonner les démarches a donc été prise », écrit Élodie Parent, conseillère aux communications, tourisme et relations avec le milieu pour la Ville de Port-Cartier.

La Ville poursuit en affirmant qu’il n’y a pas d’autres informations publiques à communiquer sur ce dossier pour le moment.

Récemment, le propriétaire du bâtiment était Syscomax, une entreprise basée à Mirabel. Nos demandes d’entrevues auprès de la compagnie pour connaître leurs intentions vis-à-vis le bâtiment sont restées sans réponse.

Depuis plusieurs années, le « bureau bleu » est abandonné. Il a été érigé en 1961 par la minière Québec-Cartier, qui l’a occupé jusqu’en 2006.

En 2012, un promoteur montréalais l’a racheté et prévoyait le rénover en habitations luxueuses et l’intégrer à un projet de condominiums de 47 millions $. Un an plus tard, face aux frais trop onéreux qu’aurait entraînés sa restauration, la démolition du bâtiment avait été annoncée. Le projet n’a jamais vu le jour et le bureau bleu est toujours debout.

Les lieux ont aussi été fréquentés par de jeunes téméraires. En 2014, la mère d’un adolescent ayant perdu un œil en jouant au « air soft », une sorte de paintball avec des balles de plastique, dans les installations abandonnées, avait réclamé plus de sécurité de la part du promoteur et de la Municipalité.

Depuis, l’endroit a été placardé pour en limiter encore plus l’accès.

Le bureau bleu a joué un rôle important dans le développement économique de Port-Cartier, au début des années 1960. C’est d’ailleurs le premier ministre du Québec de l’époque, Jean Lesage, qui avait procédé à l’inauguration du bâtiment.