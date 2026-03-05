Havre-Saint-Pierre prépare la démolition de sa salle communautaire

Olivier Ménard-Logier 1:00 PM - 5 mars 2026
Temps de lecture :

La salle communautaire de l’aréna Denis-Perron qui sera détruite prochainement.  Photo Olivier Ménard-Logier

La municipalité de Havre-Saint-Pierre a donné le feu vert au lancement d’un appel d’offres en vue de la démolition de la salle communautaire située à l’aréna Denis-Perron.

Avant de trancher, la municipalité a mandaté des experts afin d’évaluer la possibilité de rénover l’infrastructure. Le constat s’est toutefois avéré sans équivoque.

« Cette salle communautaire était devenue vétuste », affirme Olivier Lacelle, directeur général de la municipalité de Havre-Saint-Pierre. « Ça aurait coûté très cher de la mettre aux normes et ce n’était vraiment pas recommandé par les experts qui l’ont inspectée dans les dernières années, donc on en est venu à la conclusion qu’il fallait la démolir », ajoute-t-il.

L’appel d’offres a été lancé le 20 février. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 18 mars pour transmettre une soumission. 

Relocalisation à l’étude

Si la démolition est maintenant actée, l’avenir de la salle communautaire reste à définir. Les plans pour un futur local ne sont pas encore déterminés. M. Lacelle précise que plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude.

« À moyen et long terme, ça pourrait être intéressant peut-être d’avoir un espace multifonctions ou une salle polyvalente peut-être à côté d’un futur aréna ou peut-être dans un autre local qui sera rendu disponible », affirme-t-il. « On a de belles possibilités qui arrivent dans les prochains mois et les prochaines années », ajoute-t-il.

Entre-temps, l’aréna Denis-Perron demeure pleinement fonctionnel, même si la salle communautaire est condamnée depuis plusieurs années.

« C’est plus facile, notamment depuis qu’on a construit la nouvelle annexe. On a suffisamment d’espace pour les tournois et pour tout type de pratiques sportives », conclut M. Lacelle.

