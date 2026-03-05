AquaBoreal : le décret est la clé qui ouvre la porte au reste

Le dépôt officiel du décret ministériel est le facteur déclencheur permettant à AquaBoreal d’enchaîner les prochaines demandes, vers la concrétisation de son projet d’aquaculture terrestre à Baie-Trinité.

« Les autres permis sont tous conditionnels à l’obtention de ce décret-là. C’est pour ça que c’est majeur. C’est l’élément clé qui nous donne accès à la suite », atteste Philippe St-Jean, vice-président du développement des affaires chez Agro Québec.

Agro Québec supporte AquaBoreal, principalement au niveau des stratégies de communication, depuis le tout début du projet.

AquaBoreal peut maintenant formuler les demandes pour les prochains permis, comme un permis en aquaculture. On pense aussi aux permis en construction, en ingénierie civile et autre permis en environnement.

« C’est le premier projet d’envergure en saumon qui reçoit un décret ministériel », lâche M. St-Jean, qui y voit une démonstration de la viabilité du projet, autant au niveau économique qu’environnemental.

Ce dernier souligne aussi l’importance de l’acceptabilité sociale. Pour lui, une confiance s’est installée entre la population et AquaBoreal, qui a tenu à rencontrer les gens pour répondre à toutes les questions.

« Ça a été un long travail de sensibilisation et d’éducation, car même dans l’industrie, le système RAS qu’on utilise est peu connu. […] On rentre aujourd’hui dans la phase de concrétisation », indique Philippe St-Jean.

La phase de construction est prévue pour 2028, toujours avec un objectif de production pour 2030.

