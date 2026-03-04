Un pas en avant pour AquaBoreal : réactions positives dans la Manicouagan

La Manicouagan réagit de façon positive, alors que l’entreprise AquaBoreal reçoit le feu vert de Québec pour son projet à Baie-Trinité. « C’est une excellente nouvelle », s’exclame le préfet de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay.

« On l’accueille de façon très positive. C’était attendu depuis longtemps et ça démontre que le projet progresse bien », poursuit-il.

Le préfet rappelle que le projet d’aquaculture est bien reçu par les acteurs du milieu ainsi que la population. Il apportera d’importantes retombées économiques pour l’ensemble de la Manicouagan, dit-il, et aide en ce qui a trait aux enjeux de démographie.

L’élu en profite pour lancer un message à la municipalité de Baie-Trinité, pour rappeler que la MRC agira en soutien dans tous les aspects des prochaines étapes.

« On va s’asseoir ensemble et mettre en place toutes les ressources nécessaires pour les accompagner », soutient M. Tremblay.

Un accompagnement que ressent déjà le maire de Baie-Trinité, Yves Tremblay. « On a des défis à relever, mais on sait qu’on n’est pas seuls là-dedans. La MRC est derrière nous », lance-t-il.

Les deux élus sont conscients de la préparation à faire sur le terrain. Les discussions sont déjà amorcées pour comprendre les besoins et ainsi faire un plan pour bien se préparer, en matière de logements, d’infrastructures et de services publics.

« On est heureux que le gouvernement ait accepté le projet, avec le décret. C’est un projet tellement positif pour nous, mais pour l’ensemble de la Manicouagan », ajoute le maire, qui laisse tomber que « tout le village » est enthousiaste face à ce projet.

Guillaume Tremblay, préfet de la MRC de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Vers la concrétisation

L’obtention du décret ministériel permet à AquaBoreal d’entamer les prochaines étapes vers la concrétisation de son projet à Baie-Trinité.

Guy Simard, directeur du développement industriel chez Innovation et développement (ID) Manicouagan, le voit aussi d’un bon oeil, car c’est un pas dans la bonne direction.

« Dans un cadre de projet comme celui-là, en gestion de projets, le décret est très important. Il reste à finaliser l’ingénierie de détails et si on le termine cette année ou en début d’année prochaine, et qu’on a le décret qui est acquis […] on peut avancer dans le projet », souligne M. Simard.

Celui qui accompagne l’entreprise depuis le début mentionne avoir vu de « grands efforts » d’AquaBoreal pour faire des consultations et présenter un projet qui tient la route.

Guy Simard fait savoir que son organisation continuera d’agir comme « facilitateur ».

« Pour la suite, ID Manicouagan peut être un facilitateur à travers tout ça. Différents ministères seront impliqués. Mais, on peut aider l’interaction entre l’entreprise et le milieu, avec la MRC », conclut-il.

