Un accident sur la route 138 à Sept-Îles

Un accident est survenu ce midi sur la route 138, à l’est de Sept-Îles. La circulation a été affectée pour permettre les opérations de remorquage. La route 138 a été complètement réouverte vers 13h.

L’incident s’est produit sur la route 138 entre la rue Retty et le viaduc. Un véhicule a fait une embardée, précise la Sûreté du Québec. Le conducteur n’a pas subi de blessure grave.