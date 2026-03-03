Un accident sur la route 138 à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:54 PM - 3 mars 2026
Temps de lecture :

Photo courtoisie

Un accident est survenu ce midi sur la route 138, à l’est de Sept-Îles. La circulation a été affectée pour permettre les opérations de remorquage. La route 138 a été complètement réouverte vers 13h.

L’incident s’est produit sur la route 138 entre la rue Retty et le viaduc. Un véhicule a fait une embardée, précise la Sûreté du Québec. Le conducteur n’a pas subi de blessure grave.

