Un accident sur la route 138 à Sept-Îles
Photo courtoisie
Un accident est survenu ce midi sur la route 138, à l’est de Sept-Îles. La circulation a été affectée pour permettre les opérations de remorquage. La route 138 a été complètement réouverte vers 13h.
L’incident s’est produit sur la route 138 entre la rue Retty et le viaduc. Un véhicule a fait une embardée, précise la Sûreté du Québec. Le conducteur n’a pas subi de blessure grave.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord