Des travaux de stabilisation de la plage Rochelois, à Port-Cartier, d’ici 2028

La Ville de Port-Cartier relance son projet de stabilisation de la plage Rochelois qui avait été suspendu en 2022 face à l’opposition citoyenne.

Le 27 février, le conseil municipal de la Ville de Port-Cartier a autorisé la signature d’une entente de financement avec le ministère de la Sécurité publique visant la réalisation de travaux d’atténuation à la plage Rochelois. À noter que deux conseillers municipaux, Josée Caissy et Tommy Lucas, se sont opposés à cette entente.

L’investissement maximal prévu pour la réalisation de l’ensemble des travaux pourrait atteindre 13 M$, dont un soutien financier maximal du gouvernement du Québec de 10 793 964 $. Les travaux visés par l’entente devront être exécutés au plus tard le 31 mars 2028.

« L’entente avec le ministère de la Sécurité publique permet à la Ville de bénéficier d’un soutien financier majeur. Reporter la décision aurait compromis cette subvention et exposé la municipalité à des coûts potentiellement beaucoup plus élevés à long terme », explique le directeur général de la municipalité, M. Nicolas Mayrand

La solution qui est souhaitée est une recharge majeure de plage avec des matériaux granulaires grossiers, ainsi que la construction d’un épi en enrochement à l’extrémité est afin de retenir les sédiments.

Il s’agit de la même solution qui avait fait face à une contestation citoyenne, il y a quelques années. Plusieurs craignaient de perdre cette plage de sable, située en plein centre de la ville, si les travaux allaient de l’avant. En juin 2022, le conseil avait décidé d’abandonner le projet.

Des matériaux granulaires seront utilisés pour la recharge parce que selon les études, le sable entraînerait une érosion jusqu’à huit fois plus rapide que celle observée avec du gravier de plus forte granulométrie.

La municipalité décide de revenir avec ce projet de stabilisation étant donné que des infrastructures essentielles et des résidences sont exposées à des risques d’érosion et de submersion. Le secteur étudié représente aujourd’hui une valeur estimée de 41,6 M$ en bâtiments, infrastructures routières et réseaux municipaux.

« Dans ce contexte, l’inaction représente un risque plus grand que l’action. Ne rien faire, c’est accepter que les vulnérabilités persistent et s’accentuent. Nous avons choisi d’intervenir de manière planifiée, structurée et responsable », affirme la mairesse Danielle Beaupré.

Rencontres d’information

La municipalité tiendra des séances d’information qui seront annoncées prochainement afin de permettre aux citoyens d’échanger directement avec les experts et les élus. Les détails concernant ces séances publiques seront partagés sous peu.

La municipalité invite également les citoyens à la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mars, tenue à l’hôtel de ville, ainsi que la période de questions prévue à 20 h, pour répondre aux questions concernant la décision prise par le conseil municipal.

Afin d’assurer une transparence dans le processus, la Ville a rendu disponible l’ensemble des documents sur son site Internet via ce lien.