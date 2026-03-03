Des ratés dans les services de Postes Canada à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:29 PM - 3 mars 2026
Temps de lecture :

Bureau de Postes Canada Sept-Îles Photo Vincent Rioux-Berrouard

Depuis plusieurs mois maintenant, les citoyens de Sept-Îles doivent composer avec des fermetures du bureau de poste de Sept-Îles et des difficultés de livraison.

Récemment, la Ville de Sept-Îles a même dû conseiller aux citoyens de venir chercher leurs comptes de taxes municipales en personne en raison des difficultés de livraison de Postes Canada.

La situation est dénoncée par la députée fédérale de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill.

« Nous recevons toutes les semaines des commentaires de citoyens exaspérés par la situation. Plusieurs d’entre eux attendent des colis et documents importants, et ils ne savent pas quand et où ils pourront les obtenir. Dois-je rappeler que c’est la saison des impôts ? », dit-elle.

Postes Canada confirme en raison d’un manque de personnel, la région de Sept-Îles connaît des difficultés de livraison depuis plusieurs années. Le recrutement est difficile.

« Nous déployons tous les efforts nécessaires pour recruter, mais le marché de l’emploi demeure extrêmement difficile. À titre d’exemple, lors de notre récente participation au Salon de l’emploi, nous n’avons reçu qu’une seule candidature », indique Geneviève Joly du service relations publiques de Postes Canada.

Marilène Gill demande à Postes Canada de mettre en place des solutions concrètes pour régler la situation au bureau de poste de Sept-Îles.

« Nous savons qu’habituellement, en cas de bris de service, les directions régionales ont la possibilité de faire venir, de manière temporaire, des employés de l’extérieur de la région, payés en temps supplémentaires, pour effectuer les livraisons. Je demande que cette mesure soit prise immédiatement par Postes Canada pour Sept-Îles et pour toutes les autres communautés où il y a bris de service », dit-elle.

Postes Canada indique être à la recherche de solutions durables pour améliorer la qualité du service.

« Dès qu’un plan concret aura été établi, nous procéderons à sa mise en œuvre », précise Geneviève Joly.

En attendant, la clientèle peut se présenter avec une pièce d’identité au comptoir situé au 701 Boul Laure, afin de récupérer leur courrier. Le courrier de quartier est aussi disponible à la clientèle qui se présente au comptoir postal.

