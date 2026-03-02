La Lune prendra une teinte rougeâtre lors d’une éclipse lunaire totale tôt mardi

Par Coralie Laplante 8:29 AM - 2 mars 2026 La Presse Canadienne
Temps de lecture :

La lune apparaît rouge lors d'une éclipse lunaire totale vue depuis Rawalpindi, au Pakistan, le dimanche 7 septembre 2025. AP Photo/Anjum Naveed

Une Lune rougeâtre, ou «Lune de sang» apparaîtra tôt dans le ciel du Canada le mardi 3 mars alors que se déroulera une éclipse lunaire totale. 

Une éclipse lunaire totale se produit lorsque la pleine Lune passe totalement dans l’ombre de la terre, explique Philippe Moussette, astronome amateur et président du club d’astronomie Véga de Cap-Rouge. La Terre se trouve entre le Soleil et la Lune lorsque ce phénomène a lieu. 

«Ça veut dire que la seule lumière qui va être envoyée à la Lune, c’est la lumière qui est filtrée dans l’atmosphère. Donc, c’est pour ça que la Lune va devenir rougeâtre», indique M. Moussette, d’où lui vient son surnom de «Lune de sang».

Contrairement à une éclipse solaire, il est possible de regarder une éclipse lunaire avec nos yeux ou avec des jumelles, souligne M. Moussette. Mais ceux qui souhaitent voir cette éclipse devront se lever tôt. 

Selon l’Agence spatiale canadienne, l’heure approximative du début de la totalité est 7 h 04 heure de l’Atlantique, 6 h 04 heure de l’Est et 3 h 04 heure du Pacifique. 

«Pour les gens du Québec, plus on est à l’ouest, mieux c’est», a indiqué M. Moussette. 

«Pour les gens de (la ville de) Québec, disons, l’éclipse totale va débuter à 6 h 03, mais la Lune se couche à 6 h 17. Donc, évidemment, on n’aura pas beaucoup de temps pour la voir et on va voir une zone qui est presque en plein jour», détaille-t-il. M. Moussette a dit que si la «Lune de sang» sera visible dans l’ensemble du Canada, les personnes qui se trouvent dans l’ouest du pays sont celles qui la verront le mieux. 

L’Agence spatiale canadienne indique sur son site web qu’il y a en moyenne deux éclipses lunaires par années, mais qu’il peut y en avoir jusqu’à cinq dans une année. Une éclipse lunaire totale se produit dans 37,3 % des cas, rapporte l’organisation. 

