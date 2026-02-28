Quatre médailles pour la Côte-Nord au jour un des Jeux du Québec

Par Nadia Dorval 5:28 PM - 28 février 2026
Les quatre médaillés nord-côtiers de la première journée de compétition de la Finale provinciale des Jeux du Québec. Photo courtoisie

Pour la première journée de compétitions de la 60e finale provinciale des Jeux du Québec, la Côte-Nord a récolté quatre médailles.

C’est hier soir que le coup d’envoi de la 60e finale provinciale des Jeux du Québec a eu lieu à Blainville. La porte-drapeau de la région était Laurianne Rodgers.

Les quatre premières médailles ont été remportées en judo. De Sept-Îles, Laurianne Rodgers a remporté l’argent chez les moins 52 kg, Laurence Dubé le bronze chez les moins 52 kg et Médric Duguay le bronze chez les moins 55 kg. De Baie-Comeau, l’athlète Cadel Talbot repart avec la médaille de bronze chez les moins 55 kg.

La délégation de la Côte-Nord compte un total de109 athlètes qui performeront dans huit sports. Les jeunes athlètes seront accompagnés par 31 entraîneurs et accompagnateurs et 13 missionnaires.

La Finale provinciale des Jeux du Québec se poursuit jusqu’au 7 mars 2026.

