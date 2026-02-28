L’indiscipline coule le Drakkar

Par Sandro Celant 7:02 PM - 28 février 2026
Temps de lecture :

Le Drakkar a été dans le coup pendant deux périodes avant de voir les Voltigeurs exploser avec cinq buts au dernier tiers. Photo John-James Blanchette

Le Drakkar a été dans le coup pendant deux périodes, mais son indiscipline lui a coûté cher en troisième, samedi après-midi, quand il s’est incliné 7-3 devant les Voltigeurs de Drummondville.

Victimes d’une 9e défaite consécutive, les membres de l’équipage ont toutefoiss offert une bien meilleure opposition à l’ennemi pendant 40 minutes même si les choses se sont gâtées au dernier tiers.

Les visiteurs ont profité d’un jeu de puissance pour rompre l’égalité de 2-2 au début de la troisième période avant de doubler leur avance, moins de deux minutes plus tard.

Le Drakkar n’a pas baissé les bras pour autant et le vétéran Adam Cavallin, en désavantage numérique, a réduit la marque à 4-3 avec l’un des plus beaux buts de la rencontre.

Mollesse extrême

Les punitions ont de nouveau hanté les Baie-Comois, qui se sont retrouvés au cachot à deux autres reprises. Première étoile de la partie Maxime-Olivier Drolet (auteur d’un tour du chapeau) a fait mouche à chaque fois.

« Les joueurs ont bien amorcé le match. Ils ont compétitionné et ont été plus en contrôle dans leurs actions. C’est dommage que les nombreuses punitions ont fait la différence en troisième période », commenté Jean-François Grégoire.

Même s’il a perçu des signes plus positifs en attaque, le pilote du Drakkar a, une fois de plus, décelé de nombreuses lacunes dans la couverture de l’adversaire en zone défensive.

« La raison de tous ces buts accordés en désavantage numérique, c’est notre mollesse devant notre filet. On peut parler d’une mollesse extrême qui revient à chaque fois et c’est ce qui est désolant », a ajouté le dirigeant, qui a préféré se tourner la langue avant de nommer des noms.

En vitesse

Outre le triplé de Maxime-Olivier Drolet, William Dumont, Louis-Félix Bourque, Maxime Lafond et Trent Gates ont déjoué le gardien recrue Joseph Poupart, qui en était à son tout premier départ en carrière dans la LHJMQ.

Le jeune cerbère s’est bien défendu et n’a rien à se reprocher dans la poussée des vainqueurs en troisième. Robin Benoît et Kieran Litterick ont inscrit les autres buts du Drakkar face au cerbère de 16 ans, Mathys Fortin.

L’ancien DG du Drakkar, Steve Ahern, était derrière le banc des Voltigeurs pour la partie. Directeur général adjoint avec le club, Ahern a d’ailleurs obtenu une prolongation de contrat de deux ans au cours des derniers jours.

Battu pour la 23e fois en 28 parties (fiche de 5-20-2-1) à domicile cette saison, le navire sera de retour au Centre sportif Alcoa, la semaine prochaine, afin de recevoir la visite de Charlottetown et Victoriaville.

