Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Nadia Dorval 7:00 AM - 28 février 2026
Patrick Weinspach, propriétaire de l'auberge le Nord-Côtier, à Pentecôte, doit composer avec une eau colorée et non potable depuis l'ouverture de l'entreprise, il y a une vingtaine d'années.

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Pentecôte : deux décennies à attendre de l’eau potable


Une eau brune qu’on n’a aucunement envie de boire et qu’on ne peut même pas utiliser pour laver du linge blanc sans le tacher : voilà avec quoi doivent composer les résidents du secteur Pentecôte depuis plus de deux décennies et la solution se fait toujours attendre.

Le Groupe Tactique d’Intervention arrête des Septiliens


L’opération policière en cours depuis mercredi soir s’est soldée par l’arrestation de deux Septiliens présumés comme étant les têtes dirigeantes du réseau de vente de drogue North Savage Gang (NSG) sur le territoire.

Un navire de la Marine de passage à Sept-Îles

Sept-Îles a reçu de la grande visite, la fin de semaine dernière, avec la venue du NCSM Robert Hampton Gray.

La colère gronde chez les Premières Nations après une intervention musclée

L’indignation et la frustration prolifèrent chez les Premières Nations, qui sont nombreuses à décrier «l’opération musclée» organisée à Ekuanitshit, lundi. 

Deux autrices de la région à l’honneur du 42e Salon du livre de la Côte-Nord

Le Salon du livre de la Côte-Nord a dévoilé lundi son panel d’honneur, en vue de sa 42e édition. Sur six grands noms littéraires de dévoilés, deux sont nord-côtiers. Il s’agit des autrices Erika Soucy et Naomie Fontaine.

