Un navire de la Marine de passage à Sept-Îles

Sept-Îles a reçu de la grande visite, la fin de semaine dernière, avec la venue du NCSM Robert Hampton Gray.

Le navire de la Marine royale du Canada est le tout dernier des six bâtiments de la classe Harry DeWolf. C’est un brise-glace.

« Sa mission principale est de patrouiller l’arctique », explique le commandant Brian Henwood.

Il s’agit du premier voyage du navire. Des essais techniques et des entraînements dans la glace sont réalisés par l’équipage.

« Le navire est très bon et capable dans la glace », affirme le commandant Henwood à la suite des premiers essais qui ont été réalisés à proximité du pont de la Confédération qui relie l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick.

L’équipage du navire est d’environ 65 personnes. Le NCSM Robert Hampton Gray a été construit à Halifax et il devrait rejoindre dans les prochains mois son port d’attache en Colombie-Britannique.

La salle où se trouvent les ancres et les câbles du HMCS Robert Hampton Gray. Photo Vincent Rioux-berrouard

Un navire à la fine pointe

Xavier Gagnon et Loic-Stéphane Ajeradouba sont deux membres d’équipage à bord du brise-glace depuis une dizaine de jours. Pour eux, il s’agit d’une occasion unique de se retrouver sur un navire qui est à la fine pointe.

« C’est vraiment un honneur d’être parmi le premier équipage qui peut tester le bateau. Ça m’apporte une belle vision de ce qu’est le futur de la Marine », affirme Loic-Stéphane Ajeradouba qui fait partie des forces de réserves.

Xavier Gagnon et Loic-Stéphane Ajeradouba font partie de l’équipage du Robert Hampton Gray. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Opinion similaire pour son collègue, qui a déjà servi sur une frégate construite dans les années 1990, et qui peut donc voir les nombreuses améliorations.

« Quand tu arrives dans le navire, tout est neuf et beau. Ça me donne le goût de rester dans la Marine », affirme Xavier Gagnon.

Le navire comprend de nombreuses zones pour accommoder l’équipage. Il y a une salle d’entraînement moderne. Également, plusieurs membres d’équipage affirment que la nourriture à son bord est la meilleure qu’ils ont mangée durant leur carrière.

« On a vraiment tout pour avoir une bonne qualité de vie à bord », affirme Xavier Gagnon.