Un record mondial lors d’un sautage à la mine du Mont-Wright d’ArcelorMittal 

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:16 PM - 26 février 2026
Temps de lecture :

ArcelorMittal a fracassé de nouveaux records avec un sautage de 9,6 millions de tonnes à la mine du Mont-Wright Photo Jocelyn Blanchette photographie

Pour la deuxième fois en quelques mois, ArcelorMittal a établi de nouveaux records lors d’un sautage de plus de 9,6 millions de tonnes à son complexe minier de Mont-Wright, à Fermont.

Ce chiffre dépasse la marque que la minière a établie le 5 novembre 2025 avec un sautage de 8,2 millions de tonnes de roche dynamitées en un sautage.

« Après le dynamitage historique du 5 novembre, nous savions que nous pouvions aller encore plus loin. Ce nouveau jalon démontre que nos équipes repoussent constamment les limites, toujours avec sécurité et responsabilité environnementale », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction par voie de communiqué.

Ce sautage a regroupé deux panneaux de tailles différentes. Le panneau principal, totalisant 9,3 millions de tonnes, a nécessité 3,4 millions de kilogrammes d’explosifs. Il s’agit là d’un nouveau record mondial pour un seul panneau, qui surpasse par la même occasion le record précédent de 3 millions de kilogrammes d’explosifs utilisés lors du sautage du 5 novembre dernier. 

Un panneau adjacent, déclenché dans le cadre de la même opération, a ajouté 370 000 tonnes et 276 000 kilogrammes d’explosifs, portant le total combiné à plus de 9,6 millions de tonnes dynamitées.

Un autre record lors de ce sautage a été les 7 962 détonateurs qui ont servi. Plus de 3,6 millions de kilogrammes d’explosifs chargés ont été utilisés pour l’opération.

La minière affirme que le sautage a été réalisé selon «les plus hauts standards en santé-sécurité et en environnement». Les explosifs contenaient un additif de pointe qui contribue à limiter les émissions de gaz et par conséquent, l’empreinte environnementale de l’opération.

L’opération s’est déroulée dans la fosse A du secteur Mont Survie. Un plan d’évacuation exhaustif, un périmètre de sécurité adapté et l’utilisation de technologies de séquençage avancées ont permis la réussite du sautage.

