Les Open et la Mayhen Classic dans la mire d’Alex Vigneault

Les qualifications en vue des CrossFit Games sont sur le point de s’amorcer. L’athlète nord-côtier, Alex Vigneault, s’y attaquera.

Ça débute le 26 février avec le dévoilement des épreuves pour le premier de trois blocs. Les participants ont jusqu’au lundi suivant pour y aller de leur workout.

« Je suis dix fois plus en shape qu’il y a un an. Je me sens en forme, je me sens fort, endurant et, pour la partie gymnastique, ça va quand même bien », a mentionné le natif de Havre-Saint-Pierre, qui visera une septième participation aux CrossFit Games, compétition qui aura lieu en juillet à San Jose.

Vigneault, aussi copropriétaire du Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7), pourrait toutefois avoir son billet pour les Games, lors de la Mayen Classic au calendrier du 17 au 19 avril, à Cookeville, au Tennessee.

Alex Vigneault a été invité pour cette compétition. Les trois premiers au classement de la Mayhen Classic auront un accès direct aux CrossFit Games 2026.

Peu importe, les participants au Mayhen Classic doivent prendre part aux Open des CrossFit Games s’ils veulent y accéder.

Ouvert à tous

Pour les Open, le CF7 proposera à ses membres de s’essayer, que ce soit de façon officielle, et ainsi pouvoir se situer versus le classement mondial, ou pour leur défi personnel.

Il y aura également des « battle » entre deux personnes le jeudi. Pour les Open, le CF7 offrira une formule en communauté le samedi pour un rassemblement des participants. Les quarts de finale sont au calendrier du 26 au 30 mars.