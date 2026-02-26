De l’opposition à l’agrandissement du parc de résidus miniers de la mine Scully à Wabush 

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:00 PM - 26 février 2026
Temps de lecture :

La mine est située à deux kilomètres au nord-est de la ville de Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, à la frontière avec le Québec. Photo tirée de Facebook Tacora Ressources

La coalition Eau Secours, organisme de protection de l’eau, s’oppose vivement au projet d’augmenter la capacité de stockage de résidus miniers de la mine Scully de Tacora, à Wabush.

Tacora exploite la mine Scully, une mine à ciel ouvert située à 3 km à l’ouest de Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador. L’entreprise a pour projet l’agrandissement de la zone de stockage des résidus miniers de la mine Scully. Le tout permettra d’accroître la capacité de stockage existante de 200 millions de m³ et d’assurer l’exploitation de la mine jusqu’en 2047.

Le projet viendrait toutefois touché des cours d’eau et causerait des pertes de l’habitat du poisson. 17 cours d’eau et 24 lacs pourraient être touchés par l’agrandissement.

Cette situation est dénoncée par l’organisme Eau Secours qui a déposé un document dans le cadre d’une consultation menée par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 

« À nos yeux, le déversement de résidus miniers est, de loin, la pire pratique de gestion des résidus envisageable », écrit l’équipe Eau Secours. « Elle confère certes certains avantages économiques indéniables à l’exploitant, mais elle constitue une perte totale et irréversible de réserves d’eau et de milieux naturels qui en dépendent, en plus d’avoir le potentiel d’affecter, à court, moyen ou long terme, la santé des populations situées en aval hydraulique des plans d’eau sacrifiés. »

L’organisme environnemental souhaiterait que la minière privilégie l’option du remblaiement systématique des fosses minières plutôt que la disparition de lacs et de rivières. Par contre, la minière indique dans un rapport déposé à ECCC que cette technique n’est pas une option techniquement réalisable et qu’elle pourrait causer des perturbations sur le site. Cette affirmation est contestée par Eau Secours.

L’équipe d’Eau Secours invite Environnement et Changement climatique Canada à être exigeant envers Tacora pour empêcher la destruction de lacs et de rivières.

C’est du minerai de fer qui est extrait de la mine Scully par Tacora. Ce minerai est transporté en direction de Sept-Îles, vers les installations de la SFP Pointe-Noire.

