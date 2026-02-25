Une consultation publique sur l’érosion côtière à Pointe-aux-Anglais

Dans le cadre de sa démarche de planification pour l’adaptation aux risques d’érosion et de submersion côtière à Pointe-aux-Anglais, la Ville de Port-Cartier tiendra une consultation publique auprès de la population.

L’événement se tiendra les 18 et 19 mars 2026. Il vise à recueillir l’avis des résidents sur cet enjeu afin que leurs usages, idées et priorités guident les décisions futures sur la protection du littoral et des infrastructures.

« La participation citoyenne est essentielle dans cette première étape de la démarche pour nous assurer que les solutions envisagées répondent aux besoins réels de la communauté, et qu’elles contribuent à la sécurité et à la qualité de vie à Pointe-aux-Anglais », souligne Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier.

Les deux séances de consultations se dérouleront à l’Église Saint-Paul-de-la-Pointe-aux-Anglais. Il s’agit de groupes de discussion de 15 personnes, d’une durée de 90 minutes. L’inscription est obligatoire et elle peut se faire sur le site Web de la Ville via ce lien.

Seuls les résidents du secteur sont invités à y participer pour le moment. Un sondage en ligne sera également disponible pour ceux et celles qui ne peuvent pas y être en personne.

Pointe-aux-Anglais est une zone côtière vulnérable où l’érosion et les inondations peuvent affecter les habitations, les campings et les espaces de loisirs. Cette consultation est une étape préliminaire pour préparer le secteur aux impacts anticipés des changements climatiques, selon la municipalité.

Accompagnement

Dans les démarches pour protéger le secteur, la Ville a confié à la firme WSP Canada Inc. le mandat d’évaluer les risques et de proposer des scénarios d’adaptation, tenant compte des dimensions environnementales, sociales, économiques et techniques.

« Grâce à l’accompagnement de WSP, nous disposons d’une expertise technique solide pour évaluer les risques et guider les décisions futures, tout en intégrant les avis de la communauté locale dès le début du projet », estime Pierre-Charles April, ingénieur municipal.

Cette démarche de protection des berges se fait en parallèle du projet de relocalisation d’un tronçon de 11 km de la route 138, mené avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Bien que ce projet soit distinct, une fois le nouveau tracé en service, cette relocalisation offrira une opportunité stratégique pour aménager le secteur de manière sécuritaire et durable, explique la municipalité.