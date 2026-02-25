Un jeune musicien de Havre-Saint-Pierre couronné de succès à Cégeps en spectacle

Une semaine après sa victoire à la finale locale de Cégeps en spectacle, Félix Arseneault, de Havre-Saint-Pierre, est encore porté par l’émotion.

Déjà gagnant l’an dernier, le jeune musicien affirme que cette nouvelle reconnaissance revêt une signification particulière.

« J’avais gagné l’an passé, mais on dirait que cette année, c’est encore plus représentatif, vu que j’ai présenté un numéro pour mon ami qui est décédé et qui faisait de la musique lui aussi », confie Félix Arseneault, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Lors de la finale locale de Cégeps en spectacle, la semaine dernière à Rivière-du-Loup, le jeune homme, étudiant en Gestion et intervention en loisir, a interprété une composition originale intitulée Une dernière fois, écrite en hommage à son ami décédé.

Sur scène, deux micros avaient été installés afin de symboliser la présence de celui qui l’accompagnait autrefois dans cette aventure musicale.

« Je suis très satisfait de ma performance et très reconnaissant », dit-il.

Une préparation sobre, mais significative

Après avoir pris une pause musicale au cours de la dernière année, l’artiste est revenu à l’essentiel pour préparer son numéro.

« Dans la dernière année, j’avais pris une petite pause de musique, explique-t-il. Pour ma préparation, j’ai juste pratiqué un peu et eu l’idée de mettre deux micros sur la scène. »

Prochaine étape : finale régionale

Félix Arseneault participera à la finale régionale de Cégeps en spectacle au Cégep de Rivière-du-Loup, le 21 mars. Il y présentera le même numéro qui lui a valu ses récents honneurs.

Le jeune artiste nourrit de grandes ambitions et rêve de vivre de sa musique un jour. Lauréat du prix Sonar à Cégep en spectacle, il pourra profiter de cette distinction pour enregistrer une chanson en studio.

« Normalement, je devrais enregistrer une ou plusieurs chansons d’ici la fin de l’année », indique-t-il.