Un accident de la route survient sur la 138 à Pessamit

Une collision est survenue sur la route 138 dans le secteur de Pessamit, vers 14 h 30, en ce 25 février.

Deux véhicules sont impliqués dans cet accident. La sécurité publique de Pessamit indique qu’une personne a été transportée au centre hospitalier. On ne craint toutefois pas pour sa vie.

La route 138 a d’abord été fermée afin de permettre aux policiers d’effectuer l’enquête de collision. La circulation a repris, en alternance, vers 16 h.