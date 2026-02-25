Pentecôte : deux décennies à attendre de l’eau potable

Une eau brune qu’on n’a aucunement envie de boire et qu’on ne peut même pas utiliser pour laver du linge blanc sans le tacher : voilà avec quoi doivent composer les résidents du secteur Pentecôte depuis plus de deux décennies et la solution se fait toujours attendre.

« Du linge blanc, c’est certain que tu n’achètes pas ça, parce que si tu le laves, c’est certain qu’il devient jaune », explique un résident de Pentecôte, Nicolas Bolduc.

L’eau colorée a aussi des conséquences sur les éviers, toilettes et bains qui se salissent beaucoup plus rapidement. Les propriétaires de l’Auberge le Nord-Côtier, Patrick Weinspach et Éliane Didier en savent quelque chose.

« L’entretien des salles de bains demande beaucoup de temps, parce que ça laisse des traces. C’est du temps supplémentaire que ça nous prend pour faire le ménage », affirme Éliane Didier.

Pour ces résidents, il est inconcevable qu’une solution n’ait pas encore été trouvée pour l’eau potable.

« Ça n’a aucun sens qu’un village au Québec en 2026 n’ait pas d’eau potable. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas la technologie », dit Nicolas Bolduc.

« Port-Cartier devrait avoir honte d’avoir un secteur qui n’a pas encore l’eau potable », ajoute Mme Didier.

Du côté de l’auberge, les deux propriétaires ont envisagé plusieurs fois d’installer eux-mêmes un système privé pour l’eau potable. Toutefois, ils y ont chaque fois renoncé, étant donné que la municipalité assurait que le réseau d’eau serait incessamment mis à jour. Résultat : 20 ans plus tard, ils attendent toujours.

La station d’eau

Afin d’avoir accès à une source fiable d’eau, les citoyens de Pentecôte peuvent se rendre à un point d’approvisionnement en eau osmosée, afin de remplir des cruches.

Nicolas Bolduc dénonce le fait que la station est accessible à tout le monde, notamment en période estivale, où il y a de nombreux visiteurs.

« Il y a le village au complet, plus tous les campings et les chalets qui vont à la station l’été se remplir. Quand la machine est sollicitée autant, elle brise et c’est nous, les gens du village, qui payent des taxes pour l’eau, qui sommes privés de ce service », explique M. Bolduc.

L’autre désavantage du système d’eau osmosée est qu’il faut transporter l’eau. Cela amène son lot de défis, en particulier pour les aînés du village, qui doivent transporter des cruches d’eau.

« Heureusement, il y a de la solidarité à Pentecôte et on aide les personnes pour qui cela est plus difficile, mais [la Ville] ne réalise pas le problème que ça cause », dit Éliane Didier.

Les citoyens de Pentecôte doivent se rendre à la station d’eau osmosée pour remplir des cruches d’eau. Photo Vincent Rioux-Berrouard

De l’espoir ?

Avec les années, il est difficile pour certains citoyens de conserver espoir qu’un projet se réalisera un jour, en raison de toutes les promesses qui ont été faites. La petite communauté à l’impression d’avoir été oubliée par la Municipalité.

« Quand Pentecôte s’est affilié avec Port-Cartier, on nous a vendu que l’eau potable viendrait. Il faut que les bottines suivent les babines maintenant. Après 20 ans, il est temps », dit Nicolas Bolduc.

Malgré tout, Éliane Didier et Patrick Weinspach gardent espoir que le projet sera réalisé un jour et souhaitent que le nouveau conseil soit à l’écoute des résidents de Pentecôte. Ils seront toutefois convaincus uniquement lorsqu’ils verront la machinerie à l’œuvre.

Un frein au développement

Le fait qu’il n’y ait pas d’eau potable est aussi considéré comme un frein au développement de Pentecôte. Dans ce contexte, il est peu attirant pour de futurs résidents de venir s’y établir.

Pour les propriétaires de l’Auberge le Nord-Côtier, les conséquences de la non-disponibilité de l’eau potable sont évidentes.

« Il y a tellement de potentiel ici. Les touristes qui viennent à l’auberge adorent le secteur. S’il y avait de l’eau potable, des résidences et des entreprises, ils y auraient des jeunes qui pourraient venir s’installer ici », dit Éliane Didier.