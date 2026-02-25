Opération policière en cours sur la rue Régnault à Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 9:28 PM - 25 février 2026
Temps de lecture :

Une intervention policière se déroule le 25 février en soirée, près d’immeubles à logements de la rue Régnault, à Sept-Îles. Photo courtoisie

La Sûreté du Québec confirme qu’une opération policière est en cours depuis 17 h, mercredi, près d’immeubles à logements de la rue Régnault, à Sept-Îles. 

Des témoins ont indiqué avoir aperçu des policiers pointer leurs armes en direction de l’entrée d’un immeuble à logements, vers l’heure du souper. 

De son côté, la Sûreté du Québec indique avoir déclenché une opération à la suite d’une plainte. 

« Pour faire suite à la plainte d’une personne qui s’est présentée au poste de police, certaines actions ont été posées », a vaguement indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec, mercredi soir. 

Vers 21 h, l’opération était toujours en cours. Les autorités refusaient de donner davantage de détails, afin de ne pas nuire à son bon fonctionnement. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

(Mise à jour) Route 138 à Pessamit : un accident en entraîne un autre

10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord

Baisse du financement : virage accéléré à la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

Emplois vedettes

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

(Mise à jour) Route 138 à Pessamit : un accident en entraîne un autre

Consulter la nouvelle
Actualité

10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 25 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 mars 2026

RELÂCHE 2026: CONCOURS POUR LES JEUNES

Participer