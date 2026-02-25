Opération policière en cours sur la rue Régnault à Sept-Îles

La Sûreté du Québec confirme qu’une opération policière est en cours depuis 17 h, mercredi, près d’immeubles à logements de la rue Régnault, à Sept-Îles.

Des témoins ont indiqué avoir aperçu des policiers pointer leurs armes en direction de l’entrée d’un immeuble à logements, vers l’heure du souper.

De son côté, la Sûreté du Québec indique avoir déclenché une opération à la suite d’une plainte.

« Pour faire suite à la plainte d’une personne qui s’est présentée au poste de police, certaines actions ont été posées », a vaguement indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec, mercredi soir.

Vers 21 h, l’opération était toujours en cours. Les autorités refusaient de donner davantage de détails, afin de ne pas nuire à son bon fonctionnement.