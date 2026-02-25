L’Atanukan M15 BB de Uashat mak Mani-utenam fait sa marque

La saison exceptionnelle de l’Atanukan M15 BB a pris une tout autre ampleur dans la dernière semaine. La formation de Uashat mak Mani-utenam a attiré les regards au Tournoi international M15 du Grand Montréal qui s’est conclu le 22 février.

La troupe de l’entraîneur-chef Dany Gauvin s’est frayée un chemin jusqu’en grande finale de sa catégorie de ce tournoi qui en était à une première édition.

L’Atanukan, qui signifie « Légende », a toutefois subi une de ses rares défaites de la saison 2025-2026, s’inclinant 3-2, en prolongation, face aux Vikings de Beauce-Appalaches.

La formation de l’école Manikanetish de Uashat mak Mani-utenam, formée de hockeyeurs provenant de la communauté locale, mais également de celles de Wemotaci, Schefferville, Nutashkuan et Pessamit, avait entrepris la compétition en perdant 2-1 contre les Aigles de Mauricie Sud-Ouest.

« Il y avait énormément de nervosité. Ce n’était pas compliqué, les jeunes ne patinaient pas. Ils avaient les patins rentrés dans la glace. Ça regardait un peu partout autour d’eux autres. Les jeunes étaient extrêmement impressionnés, je pense. Ils ne s’attendaient pas à un si gros tournoi. Donc, il a fallu, justement, après le match, se réunir », a fait savoir M. Gauvin, qui en est à sa première saison à la barre de l’Atanukan.

La glace a été cassée avec ce premier match et l’Atanukan s’est rapidement aperçu qu’il avait sa place dans le tournoi, « qu’on pouvait aller au bout ».

« On dit que pour gagner, il faut savoir perdre. On a perdu puis on est revenu en force », a ajouté le coach.

Défaite cruelle

L’Atanukan a rebondi de belle façon, gagnant ses cinq parties suivantes, pour ainsi se tailler une place en finale.

Confronté à l’équipe beauceronne, le M15 BB de Uashat mak Mani-utenam menait 2-1 avec trois minutes à faire au match ultime. Une mauvaise punition a fait mal et une erreur en prolongation aura scellé l’issue de la rencontre.

La formation de Dany Gauvin encaissait alors sa troisième défaite de la saison en près de 30 matchs.

« On ne les perd pas habituellement (les prolongations). Mais là, écoute, le hockey, c’est un jeu d’erreur. Puis ça a donné que c’est nous autres qui avons fait les erreurs », a mentionné l’entraîneur.

« Mais la vraie équipe gagnante, c’était nous autres. On a dominé pratiquement tout le match. Les circonstances ont fait qu’il y a eu des mauvais buts, des mauvais jeux. Mais dans l’ensemble, on était meilleur. Beaucoup meilleur. On n’était pas intimidés du tout », a-t-il renchéri.

Une rare défaite qui aura fait « extrêmement mal aux jeunes » alors que l’Atanukan était si près du titre et que tout a basculé.

« Les joueurs étaient très, très émotifs. Ça a pris quasiment une heure avant qu’on sorte de la chambre de hockey parce que les jeunes n’étaient pas capables de se déshabiller. Ils n’acceptaient pas la défaite », a commenté Dany Gauvin.

À défaut d’être les premiers champions, ils pourront sortir grandis de cette belle expérience. Ils ont été supportés par les parents, dont certains ont fait la route de nuit pour assister à la finale. Plusieurs personnes se sont aussi rassemblées dans des salles communautaires pour regarder les parties.

Des portes s’ouvrent

Bon nombre de recruteurs du midget et du junior étaient présents au Tournoi international du Grand Montréal, tenu à la Place Bell, domicile du Rocket de Laval de la Ligue américaine de hockey.

« Plus tu te rends loin, plus les recruteurs vont venir te voir. Les jeunes le savaient. Dès le départ, on leur avait dit : si vous voulez vraiment montrer votre savoir-faire, c’est là », a indiqué Dany Gauvin.

Des porte-couleurs de l’Atanukan se sont faits approcher pour aller dans certaines équipes, pour aller faire des camps d’entraînement. « Mais il est tôt encore pour divulguer c’est quelle équipe », a mentionné l’entraîneur-chef.

Dany Gauvin soutient toutefois que les jeunes ne doivent pas prendre de décisions hâtives, que d’autres offres vont venir.

« C’est important que les parents prennent ça relax, qu’ils laissent les portes ouvertes, puis qu’ils attendent que les équipes appellent, puis ils feront des choix par après. »

Dans le lot des joueurs qui ont retenu l’attention, il y a la gardienne Alexia-Louna Quoquochi, qui s’est exilé de sa communuauté de Wemotaci.

« Elle n’a peur de rien, de dire Dany Gauvin. Elle veut jouer avec les gars. C’est un gros défu. Elle est quand même assez grande et costaude. Elle sait qu’elle est capable d’avoir sa place dans les buts. »

Dans la Ligue M15 BB du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Côte-Nord elle présente la meillleure moyennne de buts alloués. La deuxième place revient à son coéquipier Maden Ishpatau.

Le cheminement

Même s’il a une très belle cohorte entre les mains, avec quelques joueurs qui sont dans le programme depuis quatre ans, Dany Gauvin assure que ce ne fut pas toujours facile. L’aspect du comportement et le volet scolaire ont représenté des défis depuis le début de la saison.

« Les jeunes ont travaillé extrêmement fort et les résultats sont là », a-t-il dit.

Si sur la glace l’entraîneur croyait au potentiel de ses joueurs lors du camp, qu’il voyait son équipe dans le top 2 du classement de la Ligue M15 BB du Saguenay Lac-Saint-Jean/Côte-Nord, « les jeune n’y croyaient pas. Ils me regardaient avec de gros yeux ».

L’entraîneur avait raison. En ligue, son Atanukan n’a perdu qu’une seule fois. Il bataille pour le premier rang avec les Aiglons d’Alma.

Un succès qui vient avec les efforts, alors que l’équipe pratique quatre fois par semaine.

« Ils apprennent à s’apprécier. Il y a un bel esprit d’équipe. Ça n’a pas toujours été facile, vu qu’ils n’ont pas tous la même mentalité en venant de communautés différentes. »

Au fil des semaines, Dany Gauvin aura réussi à les unir, à les préparer pour le tournoi international qu’ils ont vécu, tout en répétant souvent à ses joueurs qu’ils sont bons.

La suite

L’Atanukan M15 BB a encore six parties de saison régulière à disputer. Il y a également la Coupe Chevrolet à la fin avril. Un tournoi en Ontario est aussi dans les plans d’ici là. L’équipe de Uashat mak Mani-utenam aura donc la chance de se comparer à d’autres équipes.