Eau potable à Rivière-Pentecôte : les citoyens bientôt rencontrés

(VB) Les élus du nouveau conseil de la Ville de Port-Cartier souhaitent établir des bases solides avec les résidents de Pentecôte et ils iront bientôt à leur rencontre, promettent-ils.

« C’est un dossier qui n’est pas facile. L’ensemble du conseil va prendre connaissance de celui-ci pour ensuite aller voir les gens de Pentecôte », affirme la mairesse, Danielle Beaupré.

La rencontre devrait se tenir à la fin du mois de mars. Elle permettra de donner de l’information aux citoyens et d’indiquer où la Ville en est rendue dans ce dossier qui traîne depuis des décennies. Les élus souhaitent aussi être à l’écoute des citoyens et entendre leurs préoccupations.

Il s’agit d’un dossier d’importance pour le conseil de la Ville de Port-Cartier, affirme la mairesse Danielle Beaupré.

Cette rencontre est attendue, notamment par le comité citoyen de Pentecôte récemment formé. Il a pour objectif de faire entendre la voix du secteur et de travailler en collaboration avec la Municipalité.

« Le conseil n’avait pas vraiment eu de rencontre avec les citoyens de Pentecôte sur l’eau potable. Donc, je pense que ça démontre un bon vouloir de la Ville », affirme la responsable du comité, Tania Kenty.

De promesse en promesse

Depuis de nombreuses années, différents conseils et différents maires ou mairesses, prennent l’engagement de régler la situation de l’eau potable, mais elle reste inchangée.

Les résidents de Pentecôte sont divisés en deux groupes concernant l’eau potable. Il y a des gens reliés au réseau qui a été construit par la Canadian International Paper (CIP), il y a plus de 80 ans. Il alimente une cinquantaine de résidences en eau courante, mais pas en eau potable. Il y a aussi des gens qui ont leur propre système d’eau. Encore là, l’eau n’est pas potable et doit être bouillie.

Dans les dernières années, la Ville a travaillé sur un projet pour alimenter les résidents reliés au réseau de la CIP, grâce à la rivière Riverain. Par contre, il y a des défis techniques.

« C’est une eau qui est difficile à traiter et qui est très variable au niveau de la qualité », indique Pierre-Charles April, ingénieur municipal à la Ville de Port-Cartier

Port-Cartier a octroyé récemment un contrat au Centre de recherche, développement et validation des technologies et procédés de traitement des eaux (CREDEAU) de l’école Polytechnique de Montréal. Il a pour mandat de réaliser des essais pour trouver un procédé de traitement des eaux efficace pour Rivière-Pentecôte.

« Ce sont vraiment des spécialistes dans le domaine. Ils ont une idée, mais maintenant, ils doivent y aller par essai pour voir si le concept fonctionne », explique M. April.