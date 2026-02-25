Du saumon fumé vendu à la Tabagie Gamache fait l’objet d’un rappel du MAPAQ

Du saumon fumé à l’érable de Fumoir Musquaro vendu à la Tabagie Gamache de Sept-Îles ne doit pas être consommé, prévient le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le produit fait l’objet d’un avis du MAPAQ en raison d’un « mode et durée de conservation inadéquats pour la consommation sécuritaire ».

Le saumon vendu et préparé par l’entreprise Hébergement Copaco Natashkuanniss « était emballé dans une pellicule de plastique transparent » et « vendu à l’état réfrigéré », précise le ministère.

Seul celui en vente à la Tabagie Gamache de Sept-Îles est concerné par la mise en garde. Le lot d’unités visé a été vendu jusqu’au 24 février.

« Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer s’il a été acheté à l’état réfrigéré. Elles doivent le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter », indique le MAPAQ, dans un avis diffusé mercredi.

« Même si le produit visé ne présente pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé », ajoute-t-on.

Jusqu’à présent, aucun cas de maladie liée à la consommation de cet aliment n’a été signalé.