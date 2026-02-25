10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord

Par Les Éditions Nordiques 3:06 PM - 25 février 2026
Temps de lecture :

Dix perquisitions ont eu lieu durant les deux dernières semaines, dont une à Colombier (photo). Photo courtoisie

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été très actifs durant les deux dernières semaines afin de contrer le crime organisé et les violences armées entre Sacré-Cœur et Baie-Comeau.

Du 9 au 20 février, ils ont procédé à dix perquisitions de résidences et quatre perquisitions de véhicules, dans le cadre de huit dossiers opérationnels distincts.

« En effet, avec l’ajout ponctuel de dix enquêteurs du Service des enquêtes sur le crime organisé secteur est, des opérations spéciales ont eu lieu dans les secteurs de Sacré-Cœur, Colombier, Chute-aux-Outardes et Baie-Comeau », précise la SQ par voie de communiqué.

De plus, 12 arrestations ont été effectuées. Sur ce nombre, huit personnes ont été détenues et quatre autres individus ont été remis en liberté pour comparaître ultérieurement.

Les suspects qui demeurent sous les barreaux sont Steve Nadeau, 45 ans, Andy Dubé-Cormier, 39 ans, Danny Lemonnier, 43 ans, Gino Hovington, 45 ans, Yves Fortin, 45 ans, Keaven Gagnon-Hovington, 38 ans, Gérard Gauthier, 61 ans, et Éric Casey, 45 ans.

Les perquisitions ont permis la saisie d’environ :

– 380 grammes de cocaïne ;

– 11 550 comprimés de méthamphétamine ;

– 260 comprimés de médicaments sous ordonnance ;

– 1 kilogramme de haschich ;

– 650 grammes de cannabis ;

– 800 cigarettes de contrebande ;

– 29 080 $ ; 

– 6 armes à feu véritables (dont 4 armes de poing et 2 carabines) ;

– 12 autres armes (imitations d’armes de poing, poing américain, répulsif à ours, couteaux prohibés, arme à impulsion électrique).

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi que sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Baisse du financement : virage accéléré à la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

Un jeune musicien de Havre-Saint-Pierre couronné de succès à Cégeps en spectacle

Une consultation publique sur l’érosion côtière à Pointe-aux-Anglais

Emplois vedettes

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Baisse du financement : virage accéléré à la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles 

Consulter la nouvelle

Un jeune musicien de Havre-Saint-Pierre couronné de succès à Cégeps en spectacle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 25 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 mars 2026

RELÂCHE 2026: CONCOURS POUR LES JEUNES

Participer