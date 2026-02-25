10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été très actifs durant les deux dernières semaines afin de contrer le crime organisé et les violences armées entre Sacré-Cœur et Baie-Comeau.

Du 9 au 20 février, ils ont procédé à dix perquisitions de résidences et quatre perquisitions de véhicules, dans le cadre de huit dossiers opérationnels distincts.

« En effet, avec l’ajout ponctuel de dix enquêteurs du Service des enquêtes sur le crime organisé secteur est, des opérations spéciales ont eu lieu dans les secteurs de Sacré-Cœur, Colombier, Chute-aux-Outardes et Baie-Comeau », précise la SQ par voie de communiqué.

De plus, 12 arrestations ont été effectuées. Sur ce nombre, huit personnes ont été détenues et quatre autres individus ont été remis en liberté pour comparaître ultérieurement.

Les suspects qui demeurent sous les barreaux sont Steve Nadeau, 45 ans, Andy Dubé-Cormier, 39 ans, Danny Lemonnier, 43 ans, Gino Hovington, 45 ans, Yves Fortin, 45 ans, Keaven Gagnon-Hovington, 38 ans, Gérard Gauthier, 61 ans, et Éric Casey, 45 ans.

Les perquisitions ont permis la saisie d’environ :

– 380 grammes de cocaïne ;

– 11 550 comprimés de méthamphétamine ;

– 260 comprimés de médicaments sous ordonnance ;

– 1 kilogramme de haschich ;

– 650 grammes de cannabis ;

– 800 cigarettes de contrebande ;

– 29 080 $ ;

– 6 armes à feu véritables (dont 4 armes de poing et 2 carabines) ;

– 12 autres armes (imitations d’armes de poing, poing américain, répulsif à ours, couteaux prohibés, arme à impulsion électrique).

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi que sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.