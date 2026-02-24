Vents et marées : CODELO veut créer une table de concertation

Le maire Benoît Méthot a affirmé lundi soir que CODELO veut mettre en place une table de concertation.

« CODELO a l’intention d’établir une table de concertation avec les différentes parties prenantes pour traiter des différentes problématiques qui existent, notamment à Vents et marées avec la cuisine, mais aussi, de façon plus large avec les autres résidences au niveau des soins à domicile avec le CISSS, etc. », a expliqué le maire Benoît Méthot lors de la période de questions de la séance publique du conseil du 23 février.

Toujours selon le maire, la Ville aurait affirmé à CODELO que c’était une belle initiative, « mais de s’assurer d’impliquer les résidents ou leurs représentants, pour qu’ils fassent partie des discussions et des solutions ».

Rappelons que des représentants de la Ville de Sept-Îles ont tenu une rencontre de plus de deux heures mercredi dernier avec le président, Guy Berthe, et la directrice générale, Caroline Felli de la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO), afin de mieux comprendre la situation actuelle à la résidence Vents et marées.

Une chaîne de solidarité qui se poursuit

Samedi, la quarantaine de résidents de Vents et marées ont pu se retrouver dans la salle à manger, afin de profiter d’une petite variété de repas chauds qui leur ont été servis gratuitement par l’équipe du chef Billy Tanguay de Chez Mel & Lau.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, en a d’ailleurs profité pour aller à leur rencontre.

La chaîne de solidarité envers la situation vécue par les résidents privés du service de cuisine depuis le 1er février se poursuivra ce vendredi, alors que le Marché Napoléon cuisinera un méchoui pour eux. C’est l’entreprise RailXtra qui assumera les coûts du repas.

Stéphane Ringuette, employé de RailXtra, est bien au fait de la situation vécue par les aînés de la résidence Vents et marées. Son beau-père, Douglas Hamilton, y habite.

« Puisqu’il est là, on va là quasiment tous les jours. Nous autres [sa famille et lui], la plupart des résidents nous connaissent », dit M. Ringuette. « Dans le temps qu’il y avait un service de cuisine, j’allais là et j’aidais à faire la vaisselle », ajoute-t-il.

Il avait entamé les démarches, il y a déjà plusieurs jours, avant même de savoir que Chez Mel & Lau allait aussi offrir du temps et des repas. M. Ringuette est allé voir son patron chez RailXtra, puis le Marché Napoléon.

« Lui [Stéphane Ringuette], il a pris l’initiative de s’informer pour être capable d’amener un repas. Il trouvait ça intéressant qu’au moins, les résidents puissent être capables quand même de se côtoyer lors d’un repas. Avant, c’était tout le temps ça qui arrivait, quand il y avait la cuisine ouverte », dit Anne Roy, adjointe administrative au Marché Napoléon. « Puisque c’était pour les gens de Vents et marées, bien, on a dit qu’on allait baisser le prix, parce que le but, ce n’est pas de charger un gros repas non plus, c’est comme un don, disons », dit Mme Roy.