Le GRÉNOC propose plusieurs activités grand public au CÉGEP de Sept-Îles

Par Nadia Dorval 12:44 PM - 24 février 2026
Temps de lecture :

La professeure de littérature à l’UQAM et cochercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec a présenté, le 11 février, une conférence portant sur la scénarisation dans la cadre du Cycle de rencontre, L’approche documentaire pour appréhender la Côte-Nord. Photo courtoisie

Dans le cadre de sa série Cycle de rencontre, le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC) propose cette semaine deux activités gratuites pour tous. 

Le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC) est surtout connu pour s’intéresser à l’écriture. Plus précisément sur la représentation du territoire de la Côte-Nord dans la littérature. Avec l’initiative du Cycle de rencontres, le Groupe élargit son champ d’action.

« L’idée c’est d’avoir tous les mois une conférence qui vient donner des informations sur la manière dont l’imaginaire du Nord se déploie dans l’écriture, dans le cinéma, dans le balado, dans différentes formes d’art et de médias », explique Johanne Charest, responsable de la recherche pour le GRÉNOC et professeure de littérature et de communications au CÉGEP de Sept-Îles.

Ces activités s’ajoutent à leur revue Littoral, publiée une fois par année et permet au GRÉNOC d’assurer la diffusion de leurs recherches en plus de questionner d’autres formes de médias sur la place qu’occupe l’imaginaire du Nord dans ceux-ci.

Chaque Cycle de rencontre a une thématique, les activités de mercredi et jeudi s’inscrivent dans Les sons et les silences du Nord. La première activité est présentée le 25 février de 15 h à 17 h, il s’agit d’un atelier sur le balado.

« C’est un professeur d’art radiophonique, Mario Gauthier, qui va être là pour parler de l’importance du balado et du rôle du balado dans le développement de l’imaginaire du Nord », dit Mme Charest.

Le jeudi 26 février, les gens sont invités de 19 h à 21 h à assister à une écoute publique du balado Y bush corrida qui célèbre ses 25 ans cette année. Le balado est une création du Septilien Michel Neault.

« Puis avec Luc Faucher, qui est le directeur du rail, moi, Michel Nault de Sept-Îles et Mario Gauthier, il va y avoir un entretien sur les sons ici. Comment le son ferroviaire, les sons du train sur la Côte-Nord influencent notre perception du territoire », dit Johanne Charest.

Un autre cycle portant sur la thématique de L’approche documentaire pour appréhender la Côte-Nord proposera le 19 mars la conférence La Côte-Nord dans ma démarche artistique de l’artiste Hugo Bergeron. Puis le 9 avril, l’organisation proposera une projection publique du film L’Archéologie de la lumière de Sylvain L’Espérance suivi d’un entretien avec le réalisateur.

« Sylvain L’Espérance, qui est un réalisateur qui est connu mondialement en fait, qu’on ne connaît pas tant au Québec, mais qui est connu mondialement. Il a fait un film à Rivière-au-Tonnerre sur le territoire, qui est magnifique », dit Johanne Charest.

Les détails de chaque événement sont disponibles sur les réseaux sociaux du GRÉNOC.

