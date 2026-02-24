Deux autrices de la région à l’honneur du 42e Salon du livre de la Côte-Nord

Par Nadia Dorval 9:50 AM - 24 février 2026
Temps de lecture :

L’autrice originaire de Portneuf-sur-Mer, Erika Soucy, sera une des autrices à l’honneur du 42e Salon du livre de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Le Salon du livre de la Côte-Nord a dévoilé lundi son panel d’honneur, en vue de sa 42e édition. Sur six grands noms littéraires de dévoilés, deux sont nord-côtiers. Il s’agit des autrices Erika Soucy et Naomie Fontaine.

Le 42Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) aura lieu du 23 au 26 avril à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles. Depuis quelques années, l’événement désigne des auteurs à l’honneur pour chacune des quatre journées de festivités littéraires.

Le but, selon l’organisation, est de permettre aux gens « de rencontrer et d’entendre davantage ces auteur·rice·s».

Erika Soucy est originaire de Portneuf-sur-Mer. La Nord-Côtière est comédienne, mais aussi autrice de trois recueils de poésie. En 2025, elle se lance dans la littérature jeunesse avec l’album La maison cachette paru l’automne dernier. Récemment, elle a fait paraître un recueil de poésie De mauvais augure.

Naomie Fontaine de Uashat est l’une des quatre autrices à l’honneur du 42e Salon du livre de la Côte-Nord. Photo courtoisie

L’autrice de Uashat, Naomie Fontaine, figure également parmi les auteurs qui seront mis de l’avant. Elle a remporté plusieurs prix avec son tout premier roman Kuessipan. Eka ashate : Ne flanche pas, son œuvre la plus récente est parue en août dernier.

Kim Thuy a accepté le rôle de présidente d’honneur du 42e Salon du livre de la Côte-Nord. Photo courtoisie

La présidence d’honneur a été confiée à l’autrice Kim Thuy, dont le dernier passage au SLCN remonte à 2012. Elle est l’autrice de cinq romans, dont Ru qui est un best-seller tant au Québec, en France et ailleurs dans le monde. Elle viendra présenter son plus récent ouvrage Am, paru à l’automne dernier.

Simon Boulerice, comédien, chroniqueur à Bonsoir ! Bonsoir !, dramaturge, metteur en scène et romancier fait partie des auteurs du panel d’honneur dévoilé. Finalement Éric Chacour, qui a remporté énormément de succès avec la parution de son premier roman Ce que je sais de toi, écoulé à plus de 400 000 exemplaires dans le monde, vient compléter le quatuor des auteurs à l’honneur.

Véronique Marcotte tiendra le rôle d’écrivaine en résidence. Celle qui a signé les créations de plus de 200 spectacles musicaux est aussi l’autrice de huit romans. Son rôle sera de s’inspirer de la Côte-Nord pour l’écriture d’un texte inédit qui sera lu durant l’événement.

L’ensemble de la programmation sera dévoilée le 31 mars.

