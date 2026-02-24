Baisse de la contribution annuelle de la Ville à la Corporation de l’environnement de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:03 AM - 24 février 2026
Le conseil municipal de Sept-Îles a octroyé les contributions annuelles pour différents organismes lors de la séance du conseil du 23 février. Photo Vincent Rioux-berrouard

Lors de la séance du conseil du 24 février, la Ville de Sept-Îles a procédé à l’octroi des contributions financières annuelles pour différentes corporations municipales et organismes.

La Corporation de protection l’environnement de Sept-Îles voit sa contribution subir une importante diminution. En 2025, l’organisation avait reçu un montant de 300 000 $, mais pour 2026, il sera de 200 000 $.

Pour expliquer cette baisse, le maire de Sept-Îles indique que le financement est accordé selon les mandats qui sont attribués à l’organisation.

« Le 200 000 $ de cette année, il servira essentiellement au fonctionnement de l’organisme et à compléter les mandats qui avaient été amorcés l’an dernier. Le service de l’environnement de la Ville de Sept-Îles est ouvert à leur donner d’autres mandats spécifiques qui seront subventionnés à la carte », dit le maire Benoit Méthot.

Il souhaite que ce changement de méthode permette une meilleure reddition de comptes.

Pour ce qui est des autres contributions financières annuelles, elles sont octroyées ainsi. Entre parenthèses, il y a la différence avec la contribution de 2025 :

– Tourisme Sept-Îles : 1 027 870 $ (+ 92 470 $)  

– Développement économique Sept-Îles : 830 000 $ (+ 7 000 $)

– SPCA Côte-Nord : 275 000 $ (+ 23 000 $)

– Jardin du ruisseau Bois-Joli : 160 000 $ (+5 000 $)

– Musée régional de la Côte-Nord : 121 000 $ (+ 9 900 $)

Benoit Méthot indique que chaque corporation a été rencontrée par le conseil au préalable. Il a été demandé à celles-ci de travailler pour trouver de nouvelles sources de revenus. Selon le maire, cela permettra de diminuer la charge financière de la Ville.

