90 861 $ pour faire bouger la Côte-Nord dès la relâche

Alors que la relâche scolaire approche à grands pas, un investissement de 90 861 $ donnera le coup d’envoi à une série d’activités inclusives sur la Côte-Nord, visant à encourager les personnes vulnérables à adopter un mode de vie plus actif.

L’annonce a été faite le 25 février par le député de René-Lévesque, Yves Montigny, au nom de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. L’aide financière provient du Programme d’aide financière aux initiatives en milieu communautaire (PAFIMC) du ministère de l’Éducation.

C’est l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPH) qui pilotera l’élargissement de l’offre d’activités physiques. L’organisme entend proposer une programmation inclusive, accessible et adaptée aux capacités des personnes ayant des besoins particuliers, ainsi qu’aux adultes, enfants et aînés peu ou pas actifs.

Des activités gratuites ou à faible coût axées sur la découverte et la pratique récréative seront notamment déployées dans différents milieux de vie.

L’ARLPH voit dans ce soutien financier l’occasion d’insuffler « une nouvelle énergie » sur le territoire. L’organisme souligne que ce partenariat avec le PAFIMC lui permettra d’augmenter l’accès, pour des personnes de tous âges, à une offre de services en sport, activité physique et plein air adaptée à leurs capacités.

Une série d’initiatives inclusives seront mises en place afin de favoriser la participation, le sentiment d’appartenance et le plaisir de bouger. Les premières activités coïncideront d’ailleurs avec le début de la relâche scolaire sur la Côte-Nord.

Pour soutenir le déploiement, le slogan « Bouger + Santé +… un mouvement à la fois ! » sera intégré aux outils promotionnels. La démarche, menée en collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir et les instances régionales responsables du loisir pour les personnes handicapées, vise à rejoindre les personnes peu actives, à réduire les inégalités en santé et à promouvoir durablement un mode de vie actif.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, rappelle l’importance d’agir en amont.

« On le sait, l’activité physique joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. En tant que gouvernement, on se doit de lever les barrières et de créer des occasions pour que chaque Québécois puisse intégrer de saines habitudes de vie à son quotidien », dit-elle.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a pour sa part salué le rôle structurant de l’organisme régional.

« L’association régionale de loisirs pour personnes handicapées est présente et active dans notre communauté et offre une panoplie d’activités diversifiées. Je suis donc heureux de ce soutien qui permettra à l’organisme de créer davantage d’occasions d’offrir une accessibilité à la population vulnérable aux sports et aux loisirs de toute sorte, et ce, dans leurs milieux de vie », fait-il savoir.

Annoncée en août 2025, la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 vise à réduire de 10 % l’augmentation des maladies chroniques d’ici 10 ans et à diminuer de 10 % l’écart de mortalité prématurée associé aux inégalités socioéconomiques.

Dotée d’un budget global de 15 M$, elle comprend cinq mesures mises en œuvre dès 2025-2026, dont un volet spécifique consacré au loisir et au sport (5 M$).

Exemples d’activités

Dès le début de la relâche scolaire, plusieurs activités adaptées seront offertes dans différentes municipalités de la Côte-Nord afin de favoriser la participation des personnes ayant des besoins particuliers et de leur entourage. La programmation misera sur des expériences accessibles, inclusives et encadrées par des intervenants formés.

À Baie-Comeau, un après-midi de danse animé par DJ Slater est prévu au Pavillon Saint-Sacrement, avec service d’autobus offert. Les participants pourront également découvrir le patinage adapté au Centre sportif Alcoa, où des équipements spécialisés seront mis à leur disposition pour permettre à chacun de profiter de la glace dans un cadre sécuritaire.

Les amateurs de plein air auront aussi l’occasion de s’initier au tandem ski, une activité de glisse adaptée proposée notamment à la Station de ski Gallix ainsi qu’à la Station de ski Mont Ti-Basse. La glissade sur tube figurera également au programme, certaines plages horaires étant offertes gratuitement aux personnes ayant des besoins particuliers.

Du côté des Bergeronnes, un parcours ludique intitulé « Les défis Givrés » invitera les familles à bouger à travers une série d’épreuves interactives accessibles à tous. L’objectif demeure le même : permettre aux participants de découvrir de nouvelles activités, de partager des moments actifs en famille et de développer le réflexe de bouger, un mouvement à la fois.