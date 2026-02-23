Fin du service d’évacuation d’urgence par Airmedic pour la MRC de Sept-Rivières

La MRC de Sept-Rivières ne sera plus desservie par le service d’évacuation d’urgence préhospitalière offert par Airmedic à partir du 1er mars.

Cette décision s’explique en raison d’un désengagement progressif d’Airmedic pour sa division d’opérations d’urgence héliportées en région. L’entreprise réagit ainsi à l’annonce du gouvernement du Québec de créer un programme provincial de transport médical héliporté qui sera assumé par Summit Helicopters, une compagnie de l’Ouest canadien.

Airmedic met donc fin à la vente et au renouvellement de ses abonnements, dont celui de la MRC de Sept-Rivières qui devait être reconduit lors de la séance du conseil de février.

Par voie de communiqué, la MRC rappelle que bien que les utilisateurs du territoire soient les premiers responsables de leur sécurité en milieu isolé, elle travaille à la mise en place d’un Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU). Un comité a été mis en place, en 2024, pour l’élaboration de cette stratégie. Il réunit les services incendies de Port-Cartier et Sept-Îles, les services préhospitaliers et la Sûreté du Québec.

Un PLIU vise à améliorer la capacité d’intervention et la coordination des services en zones éloignées. Le territoire non organisé de la MRC de Sept-Rivières comprend des chalets, des territoires de villégiature et des chemins forestiers. Il s’agit donc d’une zone qui accueille beaucoup d’utilisateurs.

La MRC compte suivre les développements du projet de service public de transport médical héliporté annoncé par le gouvernement du Québec.

Pour l’instant, les utilisateurs du territoire doivent signaler toute urgence au 911. Ils sont invités, par la MRC de Sept-Rivières, à faire preuve de prudence et à réviser leurs propres mesures de sécurité.