District du Vieux-Quai : l’élection partielle se tiendra le 26 avril à Sept-Îles

C’est le 26 avril que se tiendra l’élection partielle dans le district du Vieux-Quai afin de remplacer le conseiller Guy Berthe qui a démissionné en janvier.

Un vote par anticipation se déroulera une semaine auparavant, soit le dimanche 19 avril.

M. Berthe a démissionné de son poste deux mois après avoir été réélu en novembre 2025. Il a affirmé que des raisons professionnelles et un déménagement à venir étaient en cause.

Jusqu’à présent, deux personnes ont manifesté un intérêt de se présenter. Il s’agit de Patrick Hudon et de Patrick Lelièvre.

Le coût d’une élection partielle est estimé à environ 30 000 $.