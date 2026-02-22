L’organisation du Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles veut continuer de voir grand

La poussière n’était pas encore complètement retombée sur la quatrième édition du Tournoi de hockey Fred Chiasson (THFC) de Sept-Îles que ses organisateurs parlent déjà de la prochaine.

Frédéric Touzel et Stéphan Larouche sont catégoriques. Ils veulent mettre la barre encore plus haute pour le rendez-vous de 2027, qui sera la cinquième édition du THFC.

Ils ont déjà dans l’idée de déplacer l’événement au calendrier, soit de le tenir au début avril, place laissée vacante par la Classique du Printemps, qui ne reviendra pas.

L’objectif derrière ce changement envisagé est de pouvoir attirer des équipes Senior AA et AAA de l’extérieur. Avec la présentation du tournoi en février, il est plus complexe pour elles de venir à Sept-Îles, puisqu’elles se trouvent en séries éliminatoires.

L’organisation du THC veut également continuer de se démarquer avec le choix de son invité d’honneur, mais aussi avec le party du samedi. Et ce sera aussi la première édition dans le nouvel aréna.

« On réserve des surprises », ont-ils dit, sans vouloir ne rien annoncer.

Succès pour 2026

Parlant d’invité d’honneur, Frédéric Touzel et Stéphan Larouche n’avaient que de bons mots à l’endroit d’André Roy, l’ancien de la LNH et panéliste à RDS, présent pour l’édition 2026.

« Il a été accessible. Il a fait une tournée dans la ville. C’est un chic type. Même durant ses matchs, il s’amusait avec les spectateurs. Il aimerait bien revenir. C’est un show. Il a eu un impact considérable », ont fait savoir les coprésidents.

MM. Touzel et Larouche parlent de succès pour cette quatrième édition du THFC. Pas moins de 40 équipes étaient de la partie. Et pour une première fois, un troisième aréna était nécessaire, celle de Mani-utenam.

45 000 $ en dons

Fidèle à ses habitudes de la première heure, le comité du Tournoi Fred Chiasson s’est montré généreux à l’endroit des causes qu’il soutient.

Le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles (MEVSI) et la Fondation du cancer du sein du Québec, via les Seins-Îliennes, deux causes parrainées depuis le début, se sont vu remettre respectivement 10 000 et 5 000 $. À la lumière de son bilan, l’organisation du THFC a aussi récompensé la Fondation Husky de 5 000 $.

Pour le Répit Richelieu, l’organisme soutenu pour l’édition 2026, ce fut un don de 25 000 $.

Pour connaître les équipes gagnantes et finalistes du Tournoi de hockey Fred Chiasson 2026, ainsi que les récipiendaires des honneurs individuels : www.facebook.com/Tournoihfcsi.