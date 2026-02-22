La fin pour la Classique du Printemps de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 7:46 PM - 22 février 2026
Temps de lecture :

Présent comme gardien au Tournoi Fred Chiasson, Yannick Landry a fait savoir que c'était la fin pour la Classique du Printemps, tournoi qu'il organisait depuis 2010 avec son acolyte Bobby Vachon. Photo David Huet/D.H. Photo

Il n’y aura plus de nouveaux tomes pour la Classique du Printemps, le tournoi de hockey de Sept-Îles mis sur pied par Yannick Landry et Bobby Vachon en 2010. C’est terminé !

Après près de vingt tournois (15 éditions de la Classique du Printemps et 4 de l’October Pete) en quinze ans, les deux responsables disent avoir rempli leur mission et parlent du sentiment du devoir accompli.

« On avait tout simplement pu la passion. On sent qu’on a contribué à mettre les événements hockey sur la coche : on voulait juste que ça marche. Les tournois sur la Côte-Nord sont en santé et entre bonne main. C’est juste parfait », de dire Yannick Landry.

Un livre pourrait même être écrit, commente-t-il à la blague. « Ça été toute qu’une aventure ! », ajoute-t-il. 

Yannick Landry a embarqué dans l’aventure de la Classique en 2010, après une année de transition par Bobby Vachon, qui avait assuré la relève de Roger Lévesque. 

« Je me souviens de la première mise au jeu comme si c’était hier. Je venais de m’embarquer dans toute qu’une galère. On est bien fier de ce qu’on a fait », conclut-il.

La fin de la Classique du Printemps, c’est ce qui pousse les organisateurs du Tournoi de hockey Fred Chiasson à vouloir déplacer leur événement au début avril pour 2027.

L'organisation du Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles veut continuer de voir grand

