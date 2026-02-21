Le chef de chez Mel & Lau cuisine pour les résidents de Vents et marées

« Les fils se sont touchés un peu. Je me suis dit : OK, je m’en occupe en fin de semaine », dit Billy Tanguay, chef et co-propriétaire de Chez Mel & Lau et du Bavard et l’Ivrogne, à propos de la fin du service de cafétéria à la résidence Vents et marées.

La semaine dernière, le chef septilien s’est rendu à la résidence Vents et marées. Il avait entendu parler de la situation que vivent les résidents, privés depuis plus de deux semaines du service de cuisine.

« On avait un restant de soupe. Je me suis dit quant à toutes les portionner, je sais qu’eux autres, en ce moment, ils ont un besoin », raconte M. Tanguay.

« Je suis allé porter ça. Puis, en même temps, prendre le pouls de comment ça va là-bas et de qu’est-ce qui se passe », dit-il. « Parce qu’on en entend parler, mais on ne le voit pas. On ne voit pas la détresse non plus de comment les gens le vivent. »

Il a pris le temps de discuter avec les résidents et de les écouter parler de leurs besoins.

« En ce moment, ils sont découragés, je pense, ces gens-là, de se dire qu’ils n’auront peut-être plus jamais de cuisine. Qu’il va falloir peut-être penser à déménager, puis que tant que ça ne sera pas réglé avec plus haut, ils ne savent pas qu’est-ce qui va se passer », constate-t-il.

« Vous me trouvez les clés [de la cuisine] ! »

« Le besoin est criant, ça fait deux semaines qu’il faut qu’ils se débrouillent. Puis là, je suis me suis dit : on ne peut pas les laisser comme ça », lance Billy Tanguay.

Il a pris la décision de leur cuisiner sur place une petite variété de repas chauds qui seront servis gratuitement à la quarantaine de résidents, le 21 février, sur l’heure du midi.

« J’ai dit : vous me trouvez les clés [de la cuisine] ! Je pense qu’ils ont hâte, les familles ont envoyé les invitations aux résidents. Il y en a qui vont se mettre beaux pour venir », dit M. Tanguay.

Il précise qu’il ne pourra pas offrir ce service chaque fin de semaine, mais il ne ferme pas la porte à collaborer avec d’autres entreprises, ou personnes.

« Je n’ai pas les moyens de nourrir tous ces gens-là. Mais il y a quelque chose qu’on peut faire collectivement. Si c’est de m’apporter des denrées et que moi je les transforme, moi, ça me fera plaisir de délivrer ça pour eux », dit Billy Tanguay.

Réconfort

Au menu, le chef a prévu de servir un poulet sauce à la moutarde, un chiard au baloney, deux sortes de soupes, un dessert en plus de préparer une sauce à spaghetti. Il tenait à ce que la nourriture proposée soit réconfortante.

Ce n’est pas la première fois que Billy Tanguay et son partenaire Pier-Olivier Simard s’impliquent dans leur communauté dans le but de faire une différence.

« C’est cette communauté-là qui vient chez nous se nourrir. Mais il faut qu’on soit là pour elle. Si on a des moments faciles, on va avoir des moments plus difficiles », dit Billy Tanguay. « On a été, pendant la COVID, très ouverts à ça. La meilleure façon qu’on peut aider les gens, c’est de faire à manger », ajoute-t-il.