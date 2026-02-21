Disparition : William Levasseur manque à l’appel à Baie-Comeau

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver William Levasseur, 29 ans, de Baie-Comeau.

Il a été vu pour la dernière fois à pied, le 20 février vers 21h30 dans le secteur de la rue Doré à Baie-Comeau.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, indique la SQ par voie de communiqué.

Description

Taille : 1,9 m (6pi 2po)

Poids : 96 kg (212 lb)

Cheveux : Brun

Yeux : Bleu

Particularité : Porte une barbichette, peut avoir des lunettes ou des verres de contact.

Au moment de sa disparition il portait une tuque Canada carottée rouge et bleue, un manteau de marque Dope noir avec une poche à l’avant, un pantalon jogging gris, des souliers noirs de marque Nike.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.