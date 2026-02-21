Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Emy-Jane Déry 9:00 AM - 21 février 2026
Temps de lecture :

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Consignaction+ ouvre ses portes à Sept-Îles 

Un premier lieu de Consignaction+ pour la récupération de contenants de boissons est enfin ouvert sur la Côte-Nord. Il s’agit de celui de Sept-Îles. 

Geste gratuit envers un hockeyeur de Uashat : le fautif suspendu au moins trois matchs

Le hockeyeur qui a porté un coup à la tête de Kyle Fournier, originaire de Uashat, en finale du Tournoi BM de Rimouski, ne s’en tirera pas qu’avec les dix minutes (pénalité d’inconduite) qui lui ont été imposées. Il écope d’au moins trois matchs de suspension.

Transport aérien régional : de l’espoir pour TREQ

Les élections provinciales à venir donnent à nouveau espoir au projet de Coopérative de transport régional du Québec (TREQ), qui se remet une fois de plus en action, après des années de silence et de tergiversation. 

Une année de chasse à l’orignal historique sur la Côte-Nord

Les chasseurs ont fait la meilleure récolte d’orignaux jamais enregistrée sur la Côte-Nord en 2025, révèlent les bilans du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), publiés mardi. 

Innover pour rejoindre les citoyens : des conseillers municipaux à l’avant-garde

Il y a eu un vent de changement lors des élections municipales, l’automne dernier, dans la composition des conseils de Sept-Îles et de Port-Cartier. Avec la venue de nouveaux membres viennent de nouvelles techniques pour rejoindre les citoyens.

Les défis de la danse en région éloignée

La danse professionnelle au Québec souffre d’un manque criant de financement selon un récent rapport. Pendant ce temps, les écoles de danse de la Côte-Nord s’en tirent bien, mais doivent composer avec certains défis. 

Cyberattaque au CSS du Fer : voici ce que les parents peuvent faire pour se protéger, selon Steve Waterhouse

Tandis que la paralysie des systèmes informatiques du Centre de services scolaire du Fer se poursuit après une cyberattaque, les parents peuvent déjà poser des gestes de prévention concrets pour pallier à d’éventuelles conséquences de l’utilisation de leurs données personnelles. 

Bodh’aktan débarque sur la Côte-Nord avant une pause d’une durée indéterminée

Le groupe Bodh’aktan s’arrêtera sur la Côte-Nord dans les prochains jours, dans le cadre d’une tournée qui marquera une pause d’une durée indéterminée dans la vie du groupe.

Pas de référendum sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles pourra aller de l’avant après la tenue d’un registre sur le règlement d’emprunt qui n’a obtenu que 358 signatures.

Jeux du Québec | La Septilienne Laurianne Rodgers portera le drapeau pour la cérémonie d’ouverture

C’est la judoka Laurianne Rodgers qui mènera la marche de la délégation Côte-Nord à la cérémonie d’ouverture de la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville.

Le chef de chez Mel & Lau cuisine pour les résidents de Vents et marées

« Les fils se sont touchés un peu. Je me suis dit : OK, je m’en occupe en fin de semaine », dit Billy Tanguay, chef et co-propriétaire de Chez Mel & Lau et du Bavard et l’Ivrogne, à propos de la fin du service de cafétéria à la résidence Vents et marées.

