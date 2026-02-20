Une forte participation au Salon de l’emploi Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières 

L’organisation du Salon de l’emploi Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières colle le mot « succès » à son édition du 19 février tenue aux Galeries Montagnaises.

La journée, sous le thème « Nipushipan, J’embarque! », a été marquée la présence de 91 entreprises et organismes. Un large public de chercheurs d’emplois et d’étudiants a défilé lors de ce salon de l’emploi.

La participation et l’ambiance « dynamique et rassembleuse » ont dépassé toutes les attentes. L’événement a été qualifié de véritable succès de par l’implication de tous.

Parmi les moments forts, L’organisation parle de rencontres fructueuses entre employeurs et candidats et d’un fort intérêt pour les offres d’emploi étudiant, particulièrement par les étudiants des classes du secondaire et du postsecondaire invitées pour l’occasion.

En marge de l’événement, l’édition 2026 avait été lancée par un 5 à 7 au Musée Shaputuan. Cette rencontre a permis aux organismes en employabilité de présenter leurs services aux convives, pour la majorité participant au salon.

Les échanges à ce 5 à 7 du 18 février ont permis aux entreprises de découvrir les outils et les ressources pouvant les accompagner dans leur processus d’embauche.

C’est le Secteur emploi, formation et développement social d’ITUM qui était le maître d’œuvre de ce Salon de l’emploi.

« Une mobilisation exceptionnelle des employeurs, des organismes et des chercheurs d’emploi : nombreux à répondre à l’appel, nous leur adressons notre profonde gratitude ! », mentionne la directrice emploi, formation et développement social ITUM, Annie Cyr.

D’ici la prochaine édition du Salon de l’emploi de Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières, des outils demeurent à la disposition de tous en visitant le site Web salonemploi.ca.