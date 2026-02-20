Pas de référendum sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles pourra aller de l’avant après la tenue d’un registre sur le règlement d’emprunt qui n’a obtenu que 358 signatures.

Afin qu’un référendum soit organisé, un nombre de 2 167 signatures devait être atteint.

Il s’agissait de la deuxième fois que la Ville de Sept-Îles tenait un registre sur ce projet. En octobre dernier, 2 536 citoyens avaient signé le registre.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, s’est dit satisfait du résultat et de constater que le projet progresse.

Pour lui et le conseil, ce résultat valide leur hypothèse qu’une partie de l’opposition, l’automne dernier, avait été causée par un manque d’information sur le projet.

« On a travaillé fort pour parler et communiquer avec les gens. On voulait que les citoyens soient en mesure de prendre une décision par eux-mêmes et le résultat démontre qu’il y a moins de monde qui s’oppose au projet », dit le maire.

La Ville aura misé sur la communication et la transparence dans les derniers mois. Des séances de consultations et de présentations du projet ont eu lieu. Les réseaux sociaux ont aussi été utilisés par les conseillers municipaux pour présenter les tenants et aboutissants du projet.

« Je pense que le conseil voit la valeur d’utiliser les réseaux sociaux. Les médias traditionnels c’est bien, mais les réseaux sociaux permettent de rejoindre une autre clientèle », dit le maire. Il ajoute que le conseil souhaite continuer d’être proactif dans ses communications dans l’avenir.

Maintenant que le registre est terminé, la Ville pourra aller de l’avant avec la construction du nouvel hôtel de ville à l’arrière du Centre socio-récréatif. C’est l’entreprise Habitat construction Matane qui réalisera les travaux.

Le coût du projet dans son ensemble est de 31,9 M$. La vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord viendra couvrir 15,5 M$ de cette somme. Le reste sera assumé par la municipalité, soit un montant de 16,4 M$.

Le dossier de l’hôtel de ville aura retenu l’attention du nouveau conseil depuis son arrivée en poste en novembre dernier. Rappelons que les élus municipaux avaient décidé de retirer le premier règlement d’emprunt, déposé en octobre, afin de prendre le temps d’analyser le dossier dans son ensemble. Après réflexion, le conseil avait décidé d’aller de l’avant avec le projet initial.

Le maire indique qu’il y a un certain soulagement de pouvoir régler la question du nouvel hôtel de ville et consacrer les énergies du conseil sur d’autres enjeux.

« On a le programme des immobilisations, le dossier de l’agrandissement de l’hôpital, on veut faire du développement domiciliaire et économique. On a beaucoup de travail à faire, donc le fait qu’on n’a pas le dossier de l’hôtel de ville à travailler en plus, ça va nous permettre de mettre plus d’énergie sur les autres dossiers », dit le maire Méthot.