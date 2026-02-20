Immigration : les chambres de commerces de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam et de Port-Cartier sonnent l’alarme

Par Emy-Jane Déry 12:01 PM - 20 février 2026
Temps de lecture :

Photo iStock

Les chambres de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam et de Port-Cartier font à leur tour pression sur le gouvernement, au lendemain de la sortie des élus de la Côte-Nord, et demandent une clause de droits acquis en lien avec le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). 

Les sorties publiques pour dénoncer l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) se multiplient sur la Côte-Nord et partout au Québec. 

Le PEQ permettait aux demandeurs répondant aux exigences d’obtenir automatiquement un Certificat de sélection du Québec (CSQ) et d’ensuite présenter une demande de résidence permanente auprès du fédéral. 

Sa disparition fait craindre le pire à de nombreux intervenants nord-côtiers. Après l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, au tour des chambres de commerce de réclamer une clause de droit acquis pour les personnes touchées par l’abolition du PEQ.

« Les travailleuses et travailleurs actuellement en poste dans nos entreprises contribuent déjà activement à notre économie régionale. Ils sont intégrés à leurs milieux de travail, participent à la vie communautaire et répondent à des besoins réels de main-d’œuvre », font valoir conjointement les chambres de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam et de Port-Cartier, dans un communiqué émis vendredi. « Les placer soudainement dans l’incertitude compromet non seulement leur avenir, mais aussi la continuité des activités de nombreuses organisations nord-côtières. »

Les organisations rappellent que la région compose avec un déclin démographique et une dépendance « accrue » à une main-d’œuvre qualifiée. 

« La Côte-Nord ne dispose pas d’un bassin de remplacement immédiat pour plusieurs de ces postes stratégiques », soulignent les chambres. 

Au-delà d’une mesure transitoire, elles réitèrent l’importance d’une approche d’immigration « adaptée aux réalités régionales ». 

« Les régions contribuent pleinement à la prospérité du Québec ; elles doivent également pouvoir compter sur des outils cohérents et prévisibles pour soutenir leur développement », écrit-on. 

La « vitalité économique » de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et de Port-Cartier dépend d’une intervention « rapide et structurée » du gouvernement dans ce dossier, concluent les organisations. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La Côte-Nord comptera 109 athlètes aux Jeux du Québec

Jeux du Québec | La Septilienne Laurianne Rodgers portera le drapeau pour la cérémonie d’ouverture

Une forte participation au Salon de l’emploi Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières 

Emplois vedettes

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La Côte-Nord comptera 109 athlètes aux Jeux du Québec

Consulter la nouvelle

Jeux du Québec | La Septilienne Laurianne Rodgers portera le drapeau pour la cérémonie d’ouverture

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 18 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord