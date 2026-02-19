Yves Montigny croit au projet de GNL de Marinvest Energy à Baie-Comeau

Un motion a été déposée par Québec solidaire (QS) à l’Assemblée nationale ce matin, pour se positionner contre le projet d’usine de GNL de Marinvest Energy à Baie-Comeau. La Coalition avenir Québec (CAQ) a voté contre cette motion et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, mentionne vouloir « appuyer les créateurs d’emplois ».

La motion de QS, soutenue par le Parti québécois (PQ), demande « que l’Assemblée nationale affirme son opposition au projet de gazoduc et d’usine de gaz naturel liquéfié de Marinvest Energy ».

Toutefois, celle-ci a été bloquée par la CAQ et le Parti libéral du Québec (PLQ).

Le député caquiste Yves Montigny a déclaré « qu’un tel projet dans la région représente une stratégie économique locale pour la transition énergétique mondiale qui mérite d’être écoutée ».

Selon lui, le Parti Québécois et Québec Solidaire ignorent les réalités de la Côte-Nord ainsi que les besoins de la région.

« Je n’en reviens pas! Devant un projet de plus d’un milliard d’investissements chez nous, le Parti Québécois dit non. Il faut revitaliser la Côte-Nord, il faut créer des emplois pour les gens de chez nous et eux, ils font juste dire non. S’il y a de l’acceptabilité sociale et des retombées économiques, un projet tel mériterait donc d’être étudié. C’est ce que j’entends sur le terrain », soutient le député nord-côtier.

Juger sur les « mérites réels »

Pour sa part, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, écrit sur le réseau social X : « Nous sommes ouverts à l’analyse de tout projet énergétique et nous le jugerons sur ses mérites réels. »

Il réitère qu’aucun projet n’est déposé.

« C’est à Marinvest de démontrer clairement que le projet sert l’intérêt supérieur du Québec, qu’il est solide, bien ficelé et que ses bénéfices l’emportent nettement sur les risques financiers et environnementaux notamment », mentionne-t-il.

Le député indique qu’une rencontre s’est tenue avec les représentants de Marinvest, qui ont présenté leur proposition.

« À l’heure actuelle, le projet demeure embryonnaire et incomplet à plusieurs égards. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas été convaincus par les promoteurs », poursuit-il.

Ce dernier ne souhaite pas « se retrouver avec les Northvolt, TES Canada et autres Flying whales mal ficelés et aucunement transparents qui ont caractérisé le mandat de la CAQ ».